Hattingen. Die Ausstellung „Baumsichten“ wurde in der Stadtbibliothek Hattingen eröffnet. Außerdem startet die Kinder- und Jugendbuchwoche zum Naturschutz.

Fotograf Uli Auffermann hat eine neue Fotoausstellung zusammengestellt, die ab sofort bis zum 28. März in der Hattinger Stadtbibliothek zu sehen ist. Die Ausstellung trägt den Namen „Baumsichten“ und zeigt Bäume in den unterschiedlichsten Formen. Eröffnet wurde sie jetzt in der Bibliothek. Gleichzeitig startet dort auch die 11. Kinder- und Jugendbuchwoche.

Beides ergänzt sich hervorragend, denn während Auffermann die Natur in den Mittelpunkt seiner Bilder rückt, befasst sich auch die Kinder- und Jugendbuchwoche mit den Themen Natur und Naturschutz.

Bäume faszinieren den Fotografen

Bäume faszinieren den Bochumer Uli Auffermann schon seit seiner Kindheit. „Mit der Familie sind wir jeden Sonntag im Wald spazieren gegangen und da hat sich das Interesse fast automatisch entwickelt“, sagt der Fotograf, der besonders gern das Hattinger Umland in Szene setzt. Der Vater habe ihm bei den sonntäglichen Wanderungen immer viel erklärt. Er sei einfach in der Natur und im Wald aufgewachsen.

Die Faszination für Bäume steigerte sich dann im Erwachsenenalter noch, als Auffermann bei Bergsteigertouren bemerkte, wie sich Bäume an den steilen Hängen hielten und den Widrigkeiten trotzten. „Ich komme heute an keinem Baum mehr vorbei, ohne ihn mir genau anzusehen. Bäume sind extrem facettenreich, sie haben ein Eigenleben und überdauern viele Generationen von Menschen“, schwärmt Uli Auffermann.

Aufnahmen in Schwarz-weiß

Dass seine Ausstellung in der Stadtbibliothek zeitgleich mit der Kinder- und Jugendbuchwoche stattfindet, gefällt dem Fotografen gut. „Das passt sehr gut zusammen“, erklärt er. Kindern und Jugendlichen könne man so die Natur und den Wald noch näher bringen. Zudem sei das Thema Natur ja durch die Klimadebatte aktueller denn je.

Die Bilder der Ausstellung sind in Schwarz-weiß gehalten. Das sei vor allem eine Frage des persönlichen Geschmacks, so Auffermann. Die Konturen der Bäume und die Kontraste mit der Umgebung und dem Himmel kämen dann vor allem zur Geltung, findet er.

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek

Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann die Aufnahmen zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek ansehen: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr.