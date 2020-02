Hattingen: Angebote am Valentinstag vom Menü zum Tanz

Valentinsmenü, Valentiner, Herztörtchen, Übernachtung im Vier-Sterne-Wohnfass, Tango-Tanz-Abend oder Valentinsgottesdienst mit Büfett – wer Partner oder Partnerin mit einem besonderen Ereignis überraschen will, findet in Hattingen reichlich Gelegenheit.

Ein lockeres Sharing-Menü in vier Gängen gibt’s in Diergardt’s Kühler Grund, Am Büchsenschütz 15 – mit süßen Sünden am Schluss. Zwei Verliebte zahlen 89 Euro – inklusive Aperitif.

In Hattingen laden viele Gastronomen ein zum Valentinstags-Menü

Im zwei-mal-zwei Meter großen Bett in einem Vier-Sterne-Wohnweinfass können es sich Verliebte nach einem Valentinsmenü im Landhaus Grum, Ruhrdeich 6-8, in der Nacht vom Valentinstag, 14. Februar, bis Samstag, 15. Februar bequem machen. Eine Flasche Sekt steht bereit. Das kostet 249 Euro.

Im Henrichs im Industriemuseum Henrichshütte an der Werksstraße 31-33 kostet das Valentinsmenü pro Person 35,50 Euro, es gibt eine Vorsuppe, ein Hauptgericht und eine süße Verführung. Info für Vegetarier: Die vegetarische Variante gibt es für 26,50 Euro.

Das Mahl beginnt mit dem Cocktail „Heiße Liebe“

Heiße Liebe heißt der Empfangscocktail beim Valentinsmenü im Hackstück, Hackstückstraße 123, für 38 Euro pro Person. Dabei erwartet die Liebenden auch Feuer und Flamme – in Form von Latte Macchiato von Topinambur mit geriebenem Perigord Trüffel plus Klops vom heimischen Reh an Kaffeejus.

Das Gasthaus Weiß, In der Delle 4, lädt ein zum Drei-Gang-Überraschungsmenu für 66 Euro für zwei Personen – und auch das Krans im Katzenstein, Im Katzenstein 12, betört verliebte Pärchen erst mit einem Champagner-Cocktail vor dem Vier-Gänge-Menü mit einer fruchtigen Verführung bei der Feigen, Walnüsse und hausgeräucherter Rinderschinken eine Rolle spielen. Es folgen ein pikantes Intermezzo, fleischiger Genuss – und eine süße Sünde. Das gibt’s fürs Pärchen für 89 Euro.

Gottesdienst für Verliebte mit anschließendem Büfett

Hattingen Menü-Karussell ist eine Idee für den Valentinstag Am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, läuft in Hattingen übrigens auch noch das Menü-Karussell. Wer am Valentinsabend schon anderes im Sinn hat, der kann Karussell-Menüs noch bis zum 31. März genießen. Dabei machen folgende Restaurants mit in Hattingen und Sprockhövel: Eggers, Gasthaus Weiß, Henrichs, Landhaus Grum, Zum Hackstück, An de Krüpe, Comedor, Haus Kemnade, Las Olas Pintxos, Diergardt, Restaurant Fachwerk, Krans im Katzenstein.

Einen Gottesdienst zum Valentinstag gibt es am Freitag, 14. Februar, von 18 bis 19 Uhr in der Blankensteiner Kirche an der Burg. Pfarrerin Annette Krüger und Pfarrer Hansjörg Federmann sprechen alle an, die ihre Liebe feiern und sich für ihren gemeinsamen Weg stärken lassen wollen. Eine Anmeldung zum anschließenden mediterranen Büfett für 25 Euro pro Person sollte bis zum 10. Februar im Gemeindebüro erfolgen: Mail an oder 02324 60728.

Tango-Tanzabend ist das Valentins-Speical in der Tanzschule Dance Inn

Zu „Milonga – der Tango-Tanzabend“ lädt das Dance Inn, Eickener Straße 41, als Valentins-Special ein – um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person plus fünf Euro Mindestverzehr.

Bereits ausverkauft ist das Konzert der Band „Meet the Beatles“ im Forstmanns in Blankenstein am Valentinstag.

Romantische Spaziergänge in Hattingen

Paare, die kein Menü wollen, können sich auch in der Stadt treiben lassen: Erst von der Isenburg aus romantisch auf die Ruhr blicken und dann Zum Deutschen wandern. Oder durch den Gethmannschen Garten spazieren hin zum Aussichtspunkt Belvédère, um dann Tapas im Comedor zu genießen oder im Restaurant Burg Blankenstein zu speisen. Im Haus Kemnade ist es heimelig – und Hand in Hand kann dann ein Verdauungsspaziergang am Kemnader See unternommen werden.

Wer durch die Innenstadt schlendert, kann nach Indien entführen – indem er im Haveli bei Gurmit Singh, Johannisstraße 8, einkehrt. In Holthausen serviert das Restaurant An de Krüpe, Dorfstraße 27, ein Menü vom Shrophsire-Schaf – aus Hattingen.

Zusammen einige Stunden Wellness im Ruhr-Inn erleben – oder Valentiner essen

Kleiner Tipp: Zusammen macht Wellness im Ruhr-Inn, Eickener Straße, Spaß. Wer abends müde ist, kann auch zum Frühstück einladen, beispielsweise ins Café Adele. Wer wenig Zeit hat, kann bei Löscher gemeinsam ein Erdbeer-Herz-Törtchen für sechs Euro essen – oder einen „Valentiner“. Italiener, Spanier, Gleis 79 – zu zweit gibt es kulinarisch in Hattingen viel zu entdecken. Und ein Bummel durchs Stadt- oder Industriemuseum vorher könnte den Appetit steigern.