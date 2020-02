Hattingen: Alle Fakten zum Holthauser Rosenmontagszug

Dieses Jahr soll der Rosenmontagszug in Holthausen wieder stattfinden. Nach der unglücklichen Absage im vergangenen Jahr geht der Aktivenkreis davon aus, den Umzug wie gewohnt durchführen zu können. Hier gibt es die wichtigsten Fakten rund um das närrische Treiben.

Was, wann und wo?

Der bunte Lindwurm macht sich, wenn alles wie geplant läuft, ab 15.11 Uhr auf den Weg durch Holthausen. Abgesagt wird der Zug nur, wenn der Wind auffrischt und mindestens Windstärke 8 erreicht. Davon gehen die Wetterexperten derzeit nicht aus. „Hömma, der Holti is widda on tour – auf geht et zum Karneval anne Ruhr“ lautet das Motto, mit dem der Aktivenkreis die Session feiert. Wie immer geht der Zug über die Straßen Am Hagen, Am Röhr und dann vor allem über die Dorfstraße.

Wer macht mit?

Weil der Aktivenkreis Holthauser Rosenmontagszug dieses Mal ohne Stadtprinzenpaar die Session feiert, gibt es auch bei den Wagen eine neue Aufteilung. Das Kinderprinzenpaar Lenni I. und Nele I. bekommt einen eigenen Wagen. Auf dem dürfen dieses Mal auch die Tanzmariechen mitfahren, die bisher immer als Fußgruppe unterwegs waren.

„Dä Overholthüser“, die zuletzt das Kinderprinzenpaar auf ihrem Wagen willkommen hießen, sind jetzt mit knallbunter Unterstützung unterwegs: Der Holti fährt auf ihrem Wagen mit. Die Ruhrölften setzen bei ihrem Wagen auf Außerirdische und Astronauten.

Die Ruhrpott-Fluffies sind beim Rosenmontagszug in Holthausen wieder dabei. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Mit dabei sind auch alte Bekannte: die Nachwuchstänzer vom Let’s Dance Tanzstudio. Thomas Behling, Vorsitzender des Aktivenkreises, wird vom Balkon in der Krüpe-Kurve moderieren. Außerdem haben die „Ruhrpott-Fluffies“ ihr Kommen angekündigt.

Wie komme ich hin?

Am besten nutzt man öffentliche Verkehrsmittel. Für den Rosenmontagszug ist der Bereich zwischen Lindstockstraße und Hermannstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Linie 359 endet und beginnt an der Haltestelle Lindstockstraße. Zur Verstärkung der Linie werden ab etwa 13 Uhr auf dem Abschnitt Hattingen Mitte (S) bis Lindstockstraße zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt.

Wegen des Rosenmontagszuges wird die Linie 559 in der Zeit von 13 Uhr bis Betriebsschluss umgeleitet und in Höhe der Einmündung Hermannstraße in beiden Richtungen eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Richtung Sprockhövel fährt der Bus ab Haltestelle Heiskampstraße bis zur Holthauser Straße links, zur Ersatzhaltestelle Hermannstraße und weiter zur Haltestelle Salzweg. In Richtung Hattingen geht es ab der Ersatzhaltestelle Hermannstraße, Zum Ludwigstal rechts zur Haltestelle Heiskampstraße. Es gilt der Ferienfahrplan.

Wo gibt es Sperrungen?

Die Holthauser Straße und die Straße Zum Ludwigstal sind von 14 bis 17.30 Uhr gesperrt. Alle Veranstaltungsstraßen wie unter anderem die Dorfstraße werden ab 13 Uhr gesperrt. Parkverbote gelten schon vorher. Auch Anwohner sollen ihre Fahrzeuge am Veranstaltungstag nicht auf den Straßen abstellen, in denen der Umzug stattfindet. Nach der Veranstaltung werden die Straßen gereinigt, so dass sie gegen 20 Uhr wieder befahrbar sind.

Wo geht es danach weiter?

Nach dem Zug gibt es eine „After-Zug-Party“ in der Krüpe-Kurve. Dorthin werden auch die Wagen der Overholthüser und Ruhrölften noch einmal zurückkehren. Bis es dunkel ist wird der Aktivenkreis hier mit den Narren feiern.