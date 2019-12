Hattingen. Der Weihnachtsmarkt in Hattingen zieht Menschen aus der ganzen Region an. Womit der Markt auch bei schlechtem Wetter besonders punktet.

Hattingen: Eiergrog ist Magnet auf dem Weihnachtsmarkt

Weihnachtslieder tönen aus den Lautsprechern. Am großen Christbaum auf dem Kirchplatz in Hattingen gehen die Lichter an. Alles glüht und glitzert, den ganzen Samstag ist es nicht richtig hell geworden. Dafür leuchtet der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt nur noch intensiver.

Die alten Fachwerkhäuser bieten eine nostalgische Kulisse, die auch in diesem Jahr wieder tausende Besucher anzieht. Einige kommen von weit her, um sich von Frau Holle berieseln zu lassen oder den berühmten Eiergrog zu kosten. Nur noch wenige Tage, dann steht Weihnachten vor der Tür. Das dritte Lichtlein brennt bereits, die meisten Törchen haben wir schon geöffnet. Für viele Menschen genau der richtige Anlass, die besinnliche Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt zu genießen. Und die Leckereien an den Buden: Glühwein für 3 Euro, Crepes für 3,50 Euro, gebrannte Mandeln für 3 Euro und kandierte Äpfel für 1 Euro pro Stück zum Beispiel.

Der Weihnachtsmarkt in Hattingen lockt viele Touristen

Es ist früher Samstagabend, die Geschäfte haben noch geöffnet. Da tummeln sich die Leute, die noch schnell ein paar Geschenke kaufen wollen. Um diese Jahreszeit ist die Innenstadt voll wie nie. Denn der Weihnachtsmarkt lockt nicht nur die Hattinger, sondern auch viele Touristen an.

Bianca und Kati aus Limburg finden den Weihnachtsmarkt in Hattingen wirklich toll. Die Lichtinstallationen begeistern sie. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Hattingen Öffnungszeiten und Angebot Der Weihnachtsmarkt in Hattingen ist noch bis zum Sonntag, 22. Dezember, geöffnet. Die Buden bieten ihr Angebot Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr. Der 45. Nostalgische Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz ist durchgehend von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Insgesamt gibt es auf dem Weihnachtsmarkt 69 Verkaufsstände auf dem Kirchplatz, im Krämersdorf, im Steinhagen und auf der Heggerstraße.

So wie Bianca und Kati. Die beiden stehen vor einem der vielen Fachwerkhäuser und zupfen ihre Mützen zurecht. Die strahlen heller als jeder Christbaum, denn sie haben sie mit Lichterketten umwickelt. Kleine grüne und rote Geweihe ragen aus den wolligen Kopfbedeckungen hervor. Die Freundinnen berichten: „Wir kommen aus Limburg. Unsere Heimatstadt ist wunderschön. Aber Hattingen ist auch wirklich toll.“ Vor allem die vielen Lichtinstallationen seien überwältigend. „Jedes Jahr besuchen wir einen anderen Weihnachtsmarkt. Dieses Mal haben wir uns für diesen hier entschieden. Wir haben auch schon ordentlich eingekauft. Frisches Brot und andere leckere Sachen.“

Ein paar Straßen weiter wird gleich Frau Holle ihr Fensterchen öffnen. Vor dem Alten Rathaus haben sich die Menschenmassen versammelt. Die jungen Besucher richten ihre Blicke nach oben und warten, dass endlich etwas geschieht. So auch Familie Billstein. Mama Elke ist mit ihren beiden kleinen Töchtern Lisa und Lea hier. Die Mädchen wollen natürlich reichlich Goldtaler fangen.

Wegen des Eiergrogs kommt mancher Besucher extra nach Hattingen

Elke Billstein mit den Kindern Lisa und Lea (r.) blicken hoch zu Frau Holle im Alten Rathaus in Hattingen. Ihnen gefällt der Weihnachtsmarkt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Dann ist es soweit. Sofort herrscht absolute Stille. Frau Holle beginnt zu singen: „Bald schon ist Weihnacht, fröhliche Weihnacht. Macht euch bereit.“ Einige Kinder stimmen mit ein. Mit ruhiger Stimme liest Frau Holle ihr Märchen vor. Traditionell eine weiße Haube auf dem Kopf, einen weißen langem Pelzmantel, mit einem schneeweißen Schal und roten Wangen. Sie winkt den Zuschauer zu, die winken zurück.

Ein weiterer Höhepunkt auf dem Weihnachtsmarkt: Der berühmte Hattinger Eiergrog. Den mischt Inge, Betreiberin des Standes, schon seit 36 Jahren und verkauft ihn für 2,50 Euro an die Besucher. Das Rezept hat sie genau im Kopf: „Die wichtigsten Zutaten sind Eigelb und Zucker. Beides wird zusammen aufgeschlagen und dann mit kochendem Wasser schaumig gemacht.“ Das fertige Getränk kann dann mit einem Schuss Alkohol aufgepeppt werden. „Eigentlich lässt sich der Grog mit allem kombinieren. Honiglikör ist zum Beispiel eine Variante. Rum ist aber mit Abstand am beliebtesten.“

Besucher kommen zum Hattinger Weihnachtsmarkt sogar mit Wohnmobil

Gerade bestellt sich Addi seinen Eiergrog. Der 57-Jährige ist mit seinem Kegelclub hier. Aus Marl reist die Gruppe jedes Mal nach Hattingen und besucht den Weihnachtsmarkt. „Die anderen haben mir vor etwa fünf Jahren erzählt, wie schön es hier ist. Seitdem lasse ich mir die Köstlichkeiten hier schmecken.“

Ähnlich hält es auch Bernhard aus Bochum: „Ich komme extra mit dem Wohnmobil, damit ich den Eiergrog trinken kann. Das Wohnmobil steht auf dem Stellplatz neben dem Rathaus. Da verbringe ich dann eine gemütliche Nacht.“ Bernhard hat gleich seine ganze Familie mitgebracht, denn die wohnt zum größten Teil in Hattingen. Kerstin kennt den Stand von Inge schon seit Ewigkeiten: „Bestimmt seit 30 Jahren. Seitdem komme ich gerne hierher.“ Kerstin hat ein Ladenlokal mitten in der Innenstadt. „Dort haben wir uns getroffen und gemeinsam Frau Holle bewundert.“