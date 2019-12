Hattingen. Für 885.000 Euro werden in Hattingen bis Februar 2020 vier Kilometer gemacht. Im Stadtteil Winz-Baak gibt es ein Problem mit Fremdwasser.

Die Stadt Hattingen saniert gerade viele Kanäle unterirdisch

Die Stadt Hattingen führt zurzeit eine Reihe von Kanalsanierungsarbeiten im Inlinerverfahren durch, und zwar in den Ortsteilen Winz-Baak, Welper, Blankenstein, Bredenscheid und Hattingen-Mitte. Betroffen sind die Kanäle in den Straßen Am Bahndamm, Am Hissenberg, Am Rosenberg, Auf dem Nocken, Bruchstraße, Denkmalstraße, Erikaweg, Erzbergstraße, Ferdinand-Freiligrath-Straße, Georg-Herwegh-Straße, Grabenstraße, Heinrich-Heine-Weg, Helenenweg, Im Westenfeld, Kleine Weilstraße, Raundahlstraße und Ruhrblick.

Die Arbeiten werden im Inneren der Kanäle durchgeführt und sind im Vergleich zu offenen Baumaßnahmen wesentlich schneller erledigt. Ein Schlauch aus Synthesefaserfilz wird über die vorhandenen Kanalschächte in die alten Rohre eingezogen, aufgeweitet, an die vorhandene Rohrleitung gepresst und anschließend ausgehärtet. Die Lebensdauer der Kanäle wird durch diese Sanierung um etwa 50 Jahre verlängert.

Sauberes Wasser gehört nicht in die Kanalisation

Außerdem wird durch die Maßnahmen das Eindringen von Fremdwasser ins Kanalsystem verringert. Bei Fremdwasser handelt es sich um sauberes Wasser wie Quell-, Grund- und Drainagewasser, das nicht in die Kanalisation gehört. Hinein gelangt es ungewollt, etwa durch Undichtigkeit in den Kanälen, und nimmt dadurch Kapazitäten der Rohrleitungen und Kläranlage in Anspruch.

Durch eine Messkampagne des Ruhrverbandes, der für die Kläranlage Hattingen zuständig ist, wurde bei der Sanierung in Winz-Baak ein Problem mit Fremdwasser erkannt. Die diesjährigen Arbeiten beenden die Fremdwasser-Sanierungskampagne, die 2017 startete.

Die Stadt bittet darum, auf Parkverbote zu achten

Vorbereitende Arbeiten an den Kanälen, wie Reinigungs- und Fräsarbeiten, haben bereits im November 2019 begonnen. Die eigentliche Sanierung erfolgt im direkten Anschluss und zieht sich voraussichtlich bis in den Februar 2020 hinein, wobei zwischen Weihnachten und Neujahr nicht saniert wird. Restarbeiten, wie das Sanieren von Kanalanschlüssen, werden im Nachhinein noch durchgeführt.

Insgesamt werden etwa 4.015 Meter Mischwasserkanäle saniert. Die Kosten der Maßnahme betragen rund 885.000 Euro. Bereits aufgestellte Parkverbotsschilder sollen die Passierbarkeit der Straßen für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sowie die Zugänglichkeit zu den Kanalschächten während der Sanierung sicherstellen.