Der neue Mietvertrag läuft bis 2036

Die Reha-Klinik an der Straße Am Hagen in Holthausen gibt es seit 1993. Das Rehabilitationszentrum für Neurologie, Neurochirurgie und Neuropädiatrie hat 210 Betten. Im Jahr 1996 kam das Kinderhaus dazu. Es kann 60 Patienten aufnehmen. Das Krankenhaus hat rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der neue Mietvertrag, den Klinik-Geschäftsführer Dirk Rottwinkel ausgehandelt hat, läuft bis zum Jahr 2036. Das war möglich, weil das Gebäude innerhalb der Axa-Gruppe 2017 den Besitzer gewechselt hat und neue Ansprechpartner die festgefahrenen Verhandlungen wieder aufgenommen haben.