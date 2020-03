Damit Risikogruppen sich nicht dem Coronavirus aussetzen müssen, gibt es in Hattingen einige Hilfsangebote.

Coronahilfe Coronavirus: Hier finden Hattinger Hilfe in der Corona-Krise

Hattingen Um Risikogruppen nicht unnötigen Gefahren durch die Verbreitung des Coronavirus auszusetzen, gibt es in Hattingen zahlreiche Hilfsangebote.

Die Hilfsbereitschaft in der Corona-Krise ist in Hattingen groß. Kirchengemeinden und auch die Stadt sammeln Hilfsangebote und vermitteln diese. Hier gibt es einen Überblick über die wichtigsten Nummern zu Corona in Hattingen.

Bürgertelefon der Kreisverwaltung bei Verdacht auf eine Corona-Infektion:

Rufnummer 02333/ 4031449 (erreichbar täglich von 8 bis 18 Uhr)

Bürgertelefon der Stadt Hattingen für alle Fragen rund um das Coronavirus und Hilfsgesuche, aber keinen medizinischen Rat:

Rufnummer 02324/ 204 4700 (Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr besetzt)

Städtische Sammlung von Hilfsangeboten:

E-Mail-Adresse seniorenbuero@hattingen.de

"KonSens" der St.-Georgs-Kirchengemeinde

Hilfesuchende melden sich bei Pfarrer Frank Bottenberg: 02324-345 065

Potentielle Helfer melden sich beim CVJM: 02324-21314.

Hilfsangebote der evangelischen Gemeinde Bredenscheid-Sprockhövel (Anliegen und Angebote)

Rufnummer 02324/ 78676 (werktags von 10 bis 12 Uhr)

Pfarrbüro Pfarrei St. Peter & Paul

Rufnummer 02324/ 59190 (Dienstag, Mittwoch und Freitag 9.30 bis 11.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 15 bis 17 Uhr), E-Mail: St.Peter-und-Paul.Hattingen@bistum-essen.de