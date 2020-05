Corona: EN-Kreis kann Testungen jetzt doch fortsetzen

EN-Kreis/Hattingen. Die Entscheidung, dass der EN-Kreis seine Corona-Testungen nicht fortsetzen kann, hat viele verunsichert. Jetzt haben die Kassenärzte eingelenkt.

Erleichterung im EN-Kreis: Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) hat eingelenkt und in einem Schreiben ans Gesundheitsamt mitgeteilt, dass die Kosten für Corona-Tests weiterhin über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnet werden dürfen.

Vor einer Woche hatte die Kassenärztliche Vereinigung die Zusammenarbeit mit den Kreisen und Städten beendet. Das Abrechnen der Testkosten sollte nicht länger möglich sein und Abstriche stattdessen von den Hausärzten durchgeführt werden. Damit standen sowohl die stationäre Diagnostik am Kreishaus als auch die mobilen Fahrzeuge zur Corona-Testung für die Bürger vor dem Aus. Daraufhin gab es massive Proteste von Kreisen und Städten sowie von verunsicherten Bürgern.

Große Erleichterung beim EN-Kreis und den Bürgern

„Das Einlenken der Kassenärztlichen Vereinigung nehmen wir mit großer Erleichterung auf“, so Astrid Hinterthür, die Leiterin des Krisenstabs im EN-Kreis. „Weiterhin eine Anlaufstelle für Menschen mit Symptomen zu bleiben, ist für alle Beteiligten beruhigend.“

Allerdings hat die Kassenärztliche Vereinigung auch Bedingungen an die Fortsetzung der Zusammenarbeit formuliert. Übernommen werden die Testkosten ausschließlich für Personen mit Symptomen nach den Kriterien des Robert-Koch-Institutes (RKI). Die Testung asymptomatischer Personen, wie der Krisenstab es in den vergangenen Wochen vorsorglich nach Empfehlung des RKI beispielsweise in Pflegeheimen vorgenommen hat, wird nicht mehr akzeptiert.

Krisenstab des EN-Kreises brät weiteres Vorgehen

Der Krisenstab wird nun beraten, wie im Detail mit den formulierten Bedingungen zur Corona-Testung umgegangen wird.

Abzuwarten bleibe zudem, so der EN-Kreis, wie sich das Bundesgesundheitsministerium positioniert. In Kürze wird hier eine neue Rechtsverordnung erwartet. Thema soll unter anderen die Abrechnung von Corona-Testungen sein. „Vor diesem Hintergrund erachte ich es als sinnvoll, unser bewährtes Testsystem zumindest so lange weiter zu betreiben, bis es Neuigkeiten aus Berlin gibt und eine zukünftige Teststrategie eventuell konkretisiert wird“, so Landrat Olaf Schade.