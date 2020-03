Handel und Gastronomie sind besorgt, für die ersten wird es kritisch: Die Coronakrise hat Einzelhändler und Gastwirte von ei­nem auf den anderen Tag in existenzielle Schwierigkeiten gebracht, die Lage ist angespannt – die ersten haben bereits Kurzarbeit angemeldet. Doch „Hattingen hält zusammen“ – so heißt es vom Stadtmarketing. Gemeinsam mit dem Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und der IHK hat Hattingen Marketing Angebote der Betriebe gebündelt zusammengestellt. Aufforderung: „Unterstützen Sie Handel, Gastronomie, Kultur und Dienstleistungen in Hattingen!“

Geschäftsinhaber haben sich Gedanken gemacht

Ewangelos Kolios und Vasiliki Kontou bertreiben mit ihrem Polis Grill einen Lieferservice in Hatiingen. Besonders gefragt sind Gyros-Teller und Grillteller. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Die Geschäftsinhaber haben sich Gedanken gemacht und alternative Vertriebswege gefunden. Sie haben Lieferservices aufgebaut und bieten ihre Produkte, ihren Service, ihre Gerichte und Gutscheine jetzt online an. Auf der Internet-Serviceseite hattingen-marketing.de/corona finden Interessierte die Hattinger Betrieben und ihre Angebote. „Es handelt sich dabei um ein dynamisches Angebot“, erklärt Georg Hartmann, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins. „Wir sind für Anregungen und Hinweise dankbar, wollen laufend ergänzen. Wir helfen, wo wir können!“

„Boutiquen, Schreibwarenhändler, Bücherläden oder Kneipen, Cafés und Restaurants – der Hattinger Einzelhandel und die Gastronomie brauchen unsere Treue und Unterstützung“, so Bürgermeister Dirk Glaser. Er bittet die Bürger: „Nutzen Sie die Lieferdienste und bestellen Sie in den Online-Shops unserer lokalen Händler und Gastronomen.“

Impulse setzen und den Blick nach vorn richten

Hartmann ergänzt: „Die Seite soll Impulse setzen und den Blick nach vorn richten – informieren sie sich online über Kontaktmöglichkeiten und fragen Sie ihren Lieblingshändler nach Aktionen oder Gutscheinen, besuchen Sie die Social-Media-Seiten der Geschäfte und hinterlassen Sie positive Bewertungen.“

Was ihm im Gespräch mit der WAZ zudem am Herzen liegt: „Natürlich ist die aktuelle Situation für uns alle nicht leicht, aber es wäre schön, wenn die Vermieter in Einzelfällen, in besonderen Notlagen, mit sich reden lassen.“ Er meint: „Vielleicht ist es möglich, dass es für die Gebeutelten eine Pacht-Reduzierung geben kann – das würde ich mir wünschen.“

Bis zum Redaktionsschluss gab es folgende Angebote im Internet:

Gastronomie

– Restaurant Diergardts Kühler Grund: „Heimat und Leidenschaft to go“, vorbestellen und abholen

– Hotel-Restaurant Zum Hackstück, Lieferservice

– Der Schultenhof – täglich warme Gerichte im Ladenlokal (Gelinde)

– Südstadt-Grill Hattingen, vorbestellen und abholen

– Restaurant Pizzeria Mimo, zum Selbstabholen oder Liefern

– Confiserie Harmonie, Törtchen online vorbestellen und abholen

– Polis Grill, griechische Speisen telefonisch oder online bestellen und liefern lassen

– Restaurant Esszimmer, telefonisch vorbestellen und abholen

– China-Restaurant Van Loi, vorbestellen und abholen

– Gaststätte Behmenburg (Elfringhauser Schweiz), deftige Gerichte zum Vorbestellen und Abholen

– Cappadocia Grill, Essensausgabe am Fenster und Lieferdienst

– Bio-Lieferdienst Lecker to go

– Alter Gasthof, liefert auf Bestellung durch sein Schnitzeltaxi.

Lieferdienste

– Weltladen El Camino, Lieferung nach telefonischer Bestellung

– Die Potteery liefert Tee, Keramik und schöne Dinge nach Hause

– Vom Fass bietet Lieferservice für Essig, Öl, Wein, Spirituosen, etc.

– Trinkgut Uhe, bestellen und nach Hause liefern lassen

– Sweet Home, Deko und Kleidung online anschauen und nach Hause liefern zu lassen

– EPV Verlag (Manuela Klumpjan), Bücher online bestellen

– Bioladen Kraftvoll, Lieferservice

-- Nähwerkstatt Sternenstoffe aus fertigt Atemschutzmasken an und liefert diese aus

Dienstleistungen

– Studienkreis Hattingen, Online-Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler