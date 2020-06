Corona bremst italienische Schülerin in Hattingen nicht aus

Martina Aymonod (17, links), Bettina Zünkeler und Hannah (9, rechts) in der Küche der Familie Zünkeler in Blankenstein. Martina kommt aus Italien und berichtet, wie ihr Corona-Jahr in Hattingen war.

Hattingen. Schülerin Martina Aymonod aus Italien wohnt seit fast einem Jahr bei Familie Zünkeler in Hattingen-Blankenstein. Wie sie die Corona-Zeit erlebt.

Gleich nach Martina Aymonods Ankunft aus Italien in Deutschland ging die Gastfamilie Zünkeler mit ihr ins Café Adele. Und gleich war die 17-Jährige Feuer und Flamme für die Ruhrstadt. Inzwischen spricht sie perfekt Deutsch, Katze Piccolina schläft bei ihr im Bett – und traurig ist sie beim Gedanken, bald wieder abreisen zu müssen. Wann das ist, weiß sie – auch wegen der Corona-Beschränkungen – noch nicht genau.

Aber dass sie wiederkommen will. „Ich möchte an der Ruhruniversität in Bochum International Business and Management studieren“, erklärt sie. Einzelkind ist sie – und freute sich auf ihre Gastschwester Hannah (9). Auch sie ist Einzelkind und genoss das Jahr mit ihrer „Schwester“. „Weil Hannah reitet, bin ich mit auf den Stüterhof gegangen und habe das auch gelernt“, berichtet Martina. Die beiden „Schwestern“ bekochten Mama Bettina Zünkeler mehrfach. Zum Beispiel mit Risotto mit Blaubeeren und Spargel.

Italienische Schülerin ist froh, in Corona-Zeiten in Hattingen und nicht in Italien zu sein

Bettina Zünkeler revanchierte sich bei Martina, die in Italien an der Schule drei Jahre Deutsch gelernt hatte, mit Kartoffelsalat und Co. „Ich habe in der Zeit hier zugenommen, weil ich einfach alles probieren wollte“, erklärt die selbstbewusste 17-Jährige, die gleich Anschluss fand am Gymnasium Waldstraße, wo sie die Schule besucht. Sogar eine 1980er-Jahre-Party hat Martina mit ihren Schulfreunden im Blankensteiner Heim gefeiert.

Martina Aymonod (17) und Hannah (9) halten Kettenanhänger in den Händen mit der Aufschrift in Englisch „Kleine Schwester“, „Große Schwester“. Auch Armbänder mit den gegenseitigen Namen tragen sie. Gekauft haben sie die Anhänger auf dem Weihnachtsmarkt in Hattingen-Blankenstein. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die Italienerin, die aus der Nähe von Aosta kommt, hatte sich erst spät zu dem Auslandsaufenthalt angemeldet. „Im Juni. Im August ging es schon los.“ Die Gastfamilie war ähnlich spontan: „Das war abends eine Idee. Ich las auf Facebook, dass eine Organisation noch Gastfamilien suchte.“ Und da hat Bettina Zünkeler sich einfach gemeldet.

Das Zusammenleben ist für die Familie in Blankenstein und die Italienerin ein Gewinn

Bereut haben es beide Seiten nicht – im Gegenteil. Als bereichernd empfinden sie das Zusammenleben. „Ich bin mit dem Französisch-Kursus auch nach Straßburg gefahren, war auf einer Schlagerparty in der Zeche Bochum, auf dem Weihnachtsmarkt in Hattingen und Blankenstein, auf der Kirmes in Hattingen und Sprockhövel, auf dem Stadtfest in Sprockhövel, im Stadion in Bochum, im Phantasialand, Starlight-Express, in Duisburg, bei den Karl-May-Festspielen, beim Karnevalszug in Essen-Kupferdreh.“ Lebenslustig ist Martina und probiert gern aus. Sie spielt Volleyball beim TuS Hattingen, macht in der Auszeit-Privatpraxis ihrer Gastmutter Yoga.

„Meine Mutter sagte manchmal, lasst Euch doch Zeit. Das haben wir zum Glück nicht, denn dann kam Corona“, sagt Bettina Zünkeler. Darum musste der Skiurlaub mit Martina in Sölden ausfallen. „Aber mit Martina hole ich in zwei Wochen eine Babykatze ab. Die nennen wir Hubertus. So hätte unser Hotel da geheißen“, berichtet Hannah.

Freundin der Italienerin war an Corona erkrankt

In ihrem Zimmer bei Familie Zünkeler in Hattingen-Blankenstein zeigt die italienische Schülerin Martina Aymonod (17), die für ein Jahr in Hattingen ist, ihre Lieblingskleidungsstücke aus Deutschland. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Mit Italien stand Martina während der Corona-Zeit in ständigem Kontakt. Eigentlich hatte sie ein Mal kurz nach Hause fahren wollen. „Ich wollte meinen Opa überraschen, er vermisst mich sehr. Ich kaufte ein Flixbus-Ticket. Die Fahrt ist abgesagt worden.“

Martina sagt, in der Corona-Zeit habe sie es in Hattingen gut gehabt – besonders im Vergleich zu Freunden in Italien. „Eine Freundin hat mir erzählt, dass sie 58 Tage nur zu Hause war. Als sie das erste Mal raus konnte, hat sie geweint.“ Die Familie einer anderen Freundin sei komplett erkrankt – bis hin zur Großmutter. „Aber allen geht es zum Glück wieder gut.“

Mit Ruhrpott-Slang geht’s bald zurück nach Italien

Ihre Gastschwester Hannah wechselt übrigens jetzt zur weiterführenden Schule. Wohin sie geht? „Zum Gymnasium Waldstraße“, sagt sie – auch, weil sie die durch ihre „Schwester“ kennt. Dafür hat Martina in Hattingen Pott-Ausdrücke gelernt – von „boah“ bis „watt“.