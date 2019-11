Hattingen. Die Caritas stellt wieder einen Wunschbaum in ihrer Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße in Hattingen auf. So können Spender Wünsche erfüllen:

Caritas startet in Hattingen wieder eine Wunschbaum-Aktion

Die Caritas Ennepe-Ruhr stellt vom 25. November bis zum 6. Dezember wieder einen Wunschbaum in ihrer Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße auf, an den Wünsche von betreuten Kindern und Jugendlichen gehängt werden. Und sie bittet die Bürgerinnen und Bürger einmal mehr: Nehmen Sie sich einen Wunschstern und werden auch Sie zum Wunscherfüller!

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr legt die Caritas die Aktion noch einmal auf. Diesmal sollen Kinder und Jugendliche aus allen Bereichen der Caritas bedacht werden – nicht nur aus der Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch aus der Schwangerenberatung, der Suchthilfe und der Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Der Wunschbaum wird diesmal gesponsert

„Auch in diesen Familien gibt es Kinder, die kein richtiges Weihnachtsfest erleben können. Da gibt es mitunter keinen Weihnachtsbaum, kein gemeinsames Singen und auch keine Geschenke“, erklärt Caritasdirektor Dominik Spanke. Der Wunschbaum wird diesmal gesponsert, die Firma Air Products will sich in der Weihnachtszeit besonders engagieren. „Außerdem möchten sich unsere Mitarbeiter einbringen und helfen deshalb gerne auch beim Schmücken des Wunschbaums mit“, erklärt Katrin Ischinsky von Air Products.

Das Wichtigste am Baum, die Wunschsterne, kommen natürlich von den Kindern und Jugendlichen. „Wir und die Kollegen haben fleißig mit den Kindern gebastelt, so dass jeder seinen eigenen Wunschstern mit individuellem Wunsch erstellt hat“, berichtet Kerstin Wositsch, Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe. Die Wunschsterne kommen an den Baum, damit sie vom 28. November bis zum 6. Dezember „gepflückt“ und erfüllt werden können.

Wünsche einfach vom Baum abnehmen

„Wir möchten alle dazu animieren, sich in diesem Zeitraum einen Wunsch vom Baum zu nehmen, zu erfüllen und bis zum Nikolaustag zurück in unsere Geschäftsstelle zu bringen“ sagt Dominik Spanke. Überreicht werden die Geschenke schließlich bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier für alle Kinder und Jugendlichen am 13. Dezember. Wer einen Herzenswunsch von Kindern und Jugendlichen der Caritas erfüllen will. kann montags bis donnerstags von 9 bis 16.30 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr in die Bahnhofstraße 23 kommen. Ansprechpartnerin ist Kerstin Wositsch, Telefon: 56990-10.