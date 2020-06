Zweiter Corona-Fall: Gymnasium Hohenlimburg geschlossen

Leere Klassen: Wegen eines zweiten Corona-Falls am Gymnasium Hohenlimburg findet vor den Sommerferien an der Schule kein Unterricht mehr statt.

Hohenlimburg. Ein zweiter Schüler des Gymnasiums Hohenlimburg ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Bis Freitag findet kein Unterricht mehr statt

Am Donnerstag und Freitag findet am Gymnasium Hohenlimburg kein Unterricht mehr statt. Kurz vor Beginn der Sommerferien ist ein zweiter Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. „Der Unterricht am Mittwoch und die Zeugnisvergabe der Abiturienten am selben Tag finden aber noch wie geplant statt“, sagt Clara Berwe, Sprecherin der Stadt Hagen. „Bei der Schließung handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.“

Es ist der zweite Corona-Fall am Gymnasium Hohenlimburg. Ein Schüler des Gymnasiums befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne, nachdem er sich im familiären Umfeld mit dem Virus infiziert hatte. Das Gesundheitsamt konnte die Kontaktpersonen ermitteln und hat daraufhin Testungen bei 23 Schülern der betroffenen Lerngruppe und drei Lehrern durchgeführt.

Zweiter Fall an der Schule

Ein Schüler aus dieser Lerngruppe, die separat unterrichtet wurde und die Pausen miteinander verbrachte, ist nun ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin entschied das Gesundheitsamt der Stadt Hagen in Absprache mit der Schulleitung des Gymnasiums, nach dem Unterricht am 24. Juni die Schule vorsorglich bis zum Beginn der Sommerferien zu schließen.

Am kommenden Samstag werden noch einmal alle bislang negativ getesteten Schüler und Lehrer des Gymnasiums auf das Coronavirus getestet. Sollte dieser zweite Test negativ ausfallen, werden die Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien entlassen. Alle positiven Fälle bleiben in 14-tägiger Quarantäne.

Fritz-Steinhoff-Schule geschlossen

Das Gymnasium Hohenlimburg ist die zweite Schule in Hagen, die innerhalb einer Woche den Betrieb wegen Corona-Fällen einstellt. Bereits am Dienstag wurde die Fritz-Steinhoff-Gesamtschule geschlossen, weil sich zwei Schüler mit dem Virus infiziert hatten.