Zweistöckige Pavillon-Idee für Hestert-Schule ist geplatzt

Haspe. Ein Veto aus Arnsberg pulverisiert die Pavillon-Pläne für die Hestert-Grundschule: Jetzt geht weitere Zeit für neue Anträge ins Land.

„Wenn man so eine Diskussion verfolgt hat, dann traut man seinen Augen und Ohren nicht mehr.“ So fasst die designierte Hasper SPD-Ratskandidatin für die Hestert, Vera Besten, zusammen, was sie zuletzt auf der Besuchertribüne des Ratssaals miterleben musste, als der Hasper Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser (SPD) unter dem Tagesordnungspunkt „Gute Schule 2020“ nachfragte, warum der Pavillon für die Hestert-Schule immer noch nicht in den Förderlisten auftaucht.

Denn genau vor einem Jahr hatte der Stadtrat auf Empfehlung der Verwaltung beschlossen, die Raumprobleme der Schule mit dem Bau eines zweigeschossigen Pavillons endlich zu lösen. Finanziert werden sollte das Projekt aus dem Fördertopf des Landes unter dem Titel „Gute Schule“. Endlich, so begrüßte Vera Besten seinerzeit den Beschluss auch in ihrer damaligen Funktion als Schulpflegschaftsvorsitzende der Grundschule Hestert, gebe es die Möglichkeit, dringend erforderliche OGS-Plätze zu schaffen. Dies sei eine gute Zukunftsperspektive für die Hestert-Schule, so die stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Haspe.

Possenartige Geschichte

Doch was ohne lange Verzögerung realisiert werden sollte, wird mittlerweile zu einer unendlichen, possenartigen Geschichte. Denn die Verwaltung musste in der aktuellen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zähneknirschend einräumen, dass der Förderantrag eben nicht umgehend gestellt wurde. Und es kommt noch schlimmer: Die zuständige Kommunalaufsicht in Arnsberg teilte der Hagener Verwaltung vor ein paar Tagen mit, dass ein zweigeschossiger Pavillon gar nicht förderfähig sei. Der Grund: Damit würde kein reiner Ersatz für den maroden und nicht mehr zu nutzenden Pavillon geschaffen. Es handele sich somit um eine Raumerweiterung, die aus dem Förderprogramm nicht zu finanzieren sei.

Während Vera Besten sich auf der Tribüne kopfschüttelnd fragte, ob man das nicht alles hätte vorher abklären können, startete der Hasper SPD-Ratsherr Dietmar Thieser in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses umgehend den zweiten Anlauf für die Hestert-Schule: „Dann beschließen wir jetzt, dass die Verwaltung unverzüglich Fördermittel für einen eingeschossigen Pavillon beantragt.“ Darüber hinaus soll geprüft werden, ob eine Aufstockung aus Eigenmitteln möglich ist.

„Ich bin gespannt, wie lange wir jetzt wieder auf die Umsetzung dieses Beschlusses warten. Die Enttäuschung von Schulleiter Michael Schnücker, der gesamten Lehrerschaft und den Eltern kann ich sehr gut nachempfinden. Es ist deprimierend, aber ich werde mich solange weiter engagieren bis der Pavillonneubau realisiert ist“, zeigt Vera Besten sich weiterhin entschlossen.