Zwei Schulen in Hagen schließen nach Corona-Infektionen

Nach mehreren Corona-Fällen und Quarantäne-Maßnahmen zwinge das Infektionsgeschehen dazu, Kontakte dringend zu reduzieren, teilte die Realschule Heinrich Heine in Boelerheide am Freitag mit: „Deshalb schließen wir nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Hagen die Schule ab kommenden Montag für zwei Wochen. Wir wechseln damit komplett in den Distanzunterricht.“ Wie gewohnt würden dann Nextcloud und digitale Tools genutzt.

Das Berufskolleg Käthe Kollwitz wechselte bereits am vergangenen Mittwoch in das Lernen auf Distanz. „Die Infektionszahlen an unserer Schule und damit verbunden die Quarantäneanordnungen für Klassen und Lehrkräfte sind in den letzten Tagen stark angestiegen“, teilte Schulleiterin Bettina Hund mit.

Insgesamt acht Schüler wurden in den vergangenen Tagen positiv getestet, woraufhin auch 22 Lehrer unter Quarantäne gestellt wurden. Eine sinnvolle Unterrichtsversorgung und die Beaufsichtigung der Hygieneregeln sei nicht mehr möglich, das Gesundheitsrisiko für alle steige, so Frau Hund: „Um dem entgegenzuwirken, schließen wir unsere Schule für den Präsenzunterricht.“ Bis Freitag, 20. November, finde nur noch Distanzunterricht statt.

Praktika können fortgesetzt werden

Die Teilnahme am Distanzunterricht sei für alle Schüler verpflichtend, bei Fehlzeiten seien Entschuldigungen erforderlich. Eine Leistungsbewertung erfolge auch im Lernen auf Distanz, die Inhalte seien klausurrelevant. Praktika könnten, sofern die Einrichtungen dies wünschten, weiterhin durchgeführt werden, betonte die Schulleiterin: „Die Schule wird ja nicht aus Infektionsgründen geschlossen, sondern zur Entlastung des Gesamtsystems Hagen.“

Auch an der Förderschule Wilhelm Busch in Hohenlimburg konnte aufgrund von Quarantänemaßnahmen am Donnerstag und Freitag kein Präsenzunterricht stattfinden. Wie es dort nach dem Wochenende weitergeht, entscheidet die Schule in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Schulamt in den kommenden Tagen.