Zwei Kinder bei Unfall in Hagen leicht verletzt

Bei einer Kollision an der Einmündung der Bahnhofshinterfahrung in die Eckeseyer Straße sind zwei KInder leicht verletzt worden.

Hagen-Mitte. Weil der Kurvenradius am Ende der Bahnhofshinterfahrung sehr eng ist, hat sich ein Lkw in ein neben ihm fahrendes Auto geschoben.

Zwei Kinder in einem Pkw sind am Donnerstag bei einer Kollision mit einem Lkw verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr an der Einmündung der Bahnhofshinterfahrung in die Eckeseyer Straße.

Ein 46-Jähriger war dort mit seinem Ford in Richtung Eckesey unterwegs. In Höhe der Einmündung wollte er seine Fahrt in Richtung Innenstadt auf dem linken von zwei Rechtsabbiegerspuren fortsetzen. Der in der Nebenspur befindliche Lkw eines 68-Jährigen konnte seinen Fahrstreifen nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund der Enge im Kurvenbereich nicht halten und kollidierte mit dem neben ihm fahrenden Auto. Der Ford wurde dabei seitlich vor den Lkw geschoben. Eine im Auto befindliche 15-Jährige und ihr 12-jähriger Bruder verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.