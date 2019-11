In Flammen standen zwei Autos in Hagen Vorhalle. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Hagen. Die Feuerwehr hat in Vorhalle zwei Autos gelöscht. Ein Anwohner wurde durch den Rauch verletzt. Die Hagener Polizei vermutet Brandstiftung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Autos brannten in Vorhalle: Polizei vermutet Absicht

Zwei Autos haben in der Nacht zu Sonntag in Vorhalle gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Kurz nach Mitternacht, gegen 0.05 Uhr standen ein VW Touran und ein 3er BMW, die in der Reichsbahnstraße parkten, plötzlich in Flammen.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte ein 37-jähriger Anwohner bereits versucht, eines der Autos zu löschen. Dabei hatte er Rauchgase eingeatmet und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden: 02331 986-0. (red)