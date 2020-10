Unfall Zusammenstoß zwischen Lkw und Radfahrer in Hagen-Kabel

Garenfeld. Bei einer Kollision auf der Wandhofener Straße ist am Nachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Der Hergang ist noch unklar.

Auf der Wandhofener Straße in Fahrtrichtung Garenfeld ist es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einer Berührung zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer gekommen. wie genau es dazu kam, ist aktuell noch unklar. Der Radfahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Straße war während der Unfallaufnahme in Richtung Boele gesperrt.