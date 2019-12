Fahndung Zum Wohnmobil umgebauter Fiat wird in Hagen gestohlen

Wehringhausen. Ein in Hagen-Wehringhausen abgestelltes Wohnmobil ist spurlos verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Diebe am Werk waren.

In Wehringhausen ist ein Wohnmobil verschwunden, wahrscheinlich ist es gestohlen worden.

Der 58-jährige Besitzer hatte das Fahrzeug nach Angaben der Polizei bereits am 4. Dezember in der Pelmkestraße abgestellt. Als er am Montag dorthin zurückkehrte, war es verschwunden.

Es handelt sich um einen Kastenwagen auf Basis eines Fiats Ducato, der zum Wohnmobil umgebaut worden ist. Da die Polizei von einem Diebstahl ausgeht, wurde das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.