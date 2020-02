Zum Bierchen in die Gartenhütte

Hohenlimburg. Viel Platz ist in dieser Gartenhütte nicht. Was in den meisten Fällen als Abstellraum für Rasenmäher und Harke dient, ist im Freibad Henkhausen jedoch seit Jahren der Treffpunkt einer eingeschworenen Gemeinschaft. Selbst wenn Schwimmbecken und Volleyballfeld in den kühlen Monaten erwartungsgemäß wie ausgestorben wirken, lebt diese Hütte unweit des Beckens einmal pro Woche richtig auf. Das ganze Jahr hindurch. Denn hier treffen sich jede Woche die „Bad Boys“ oder auch „Die Altenstube“ genannt. Acht Ur-Hohenlimburger im Alter zwischen 60 und 83 Jahren, versammelt in der kleinen Hütte um einen Tisch. Die Bierflaschen auf selbigem haben sie beim Hohenlimburger Schwimmverein gekauft.

Durch die Luft weht Zigarettendunst, an der Wand hängt das bayrische Reinheitsgebot von 1516 im Wortlaut und ein schwarz-weiß Bild von den Gründervätern des Schwimmvereins aus den 1920ern. Eine lauschige Heimeligkeit herrscht in der Altenstube, die sich die Mitglieder in den Jahren aufgebaut haben und sehr zu schätzen wissen. „Es gibt nichts besseres, als mittwochs in die Altenstube zu kommen“, sagt Ulrich Diercks, den alle hier nur „Ulli“ nennen. „Es ist einfach gemütlich.“

Verantwortlich für diese Gemütlichkeit ist aber nicht nur das Flair der Holzhütte selbst, sondern auch die Kumpanei der acht Mitglieder. Sie kennen sich seit Jahrzehnten, die meisten waren früher Handwerker und haben viel dafür geleistet, das Henkhauser Freibad-Gelände in gutem Zustand zu halten. Auch die Hütte ist selbstgezimmert, aus Resten einer ehemaligen Tennishütte, die früher auf dem Gelände stand. „Damals hat ein schwerer Sturm diese Hütte komplett zerstört“, sagt Diercks. „Aus den einzelnen Teilen haben wir sie dann wieder aufgebaut.“

Haben sie sich anfangs noch im Vereinsheim getroffen, sind die Zusammenkünfte dann mit der Zeit in die Hütte gewandert. Und bis heute geblieben. Bei den Treffen kommt dann neben Bierflaschen und der ein oder anderen Zigarette auch dieses und jenes Thema auf den Tisch. „Wir sprechen über Rente, über Sport, die Steuern – eben über Gott und die Welt“, sagt Norbert Lemanczyk. Auch über Frauen?

„Nein, niemals“, sagen die Herrschaften, allerdings in nicht ganz ernstem Tonfall und mit dem sprichwörtlich „zwinkerndem Auge“. Warum treffen sie sich nicht in einer Gaststätte? „In welcher denn?“, sagt Lemanczyk. Extra in die Innenstadt zu fahren, das sei zu weit. „Dann könnten wir ja nicht zu Fuß nach Hause gehen.“