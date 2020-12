Zum Advent: Das Warten lohnt sich

Rolf Niewöhner blickt auf eine in Coronazeiten ganz besondere Adventszeit.

Warten. . . Ob an der Supermarktkasse, beim Arzt, an der Ampel – Warten ist für die meisten von uns lästig. Auch, weil es oft eine unfreiwillige Verlangsamung des Alltags bedeutet, die Zeit kostet, die viele nicht haben. Doch diese negative Belegung wird dem Wort nicht ganz gerecht. Zumindest nicht im Advent. Und besonders nicht in diesem Advent. Wir warten nicht nur – wie in all den früheren Jahren – voller Vorfreude auf die Ankunft des Gottessohnes, sondern auch auf das Ende der Corona-Pandemie, auf unbeschwerte Treffen mit der Familie, mit Freunden, auf das Wieder-Verreisen und dass wir Sport machen können.

Dieser Advent ist anders. Definitiv. Aber ist er damit weniger schön? Weniger verheißungsvoll? Sicher nicht, wenn wir uns auf das einlassen, worauf wir warten: das bevorstehende Weihnachtsfest, die Geburt des Kindes, das uns Rettung verspricht. Rettung ist mehr als ein Synonym für Schutz, Erlösung, Sicherheit vor ansteckenden Viren oder Katastrophen, die die Welt für den Moment oder länger aus den Angeln hebt. Nein, Rettung meint in der Tiefe Hoffnung. Hoffnung, dass Angst und Sorge in unserem Leben nicht das Letzte sind. Jesaja schreibt dazu im Alten Testament: „Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. . .“

Lichter der Hoffnung

Etwas von diesem Licht bringt im realen und übertragenen Sinn der Adventsgarten meiner Heimatpfarrei, in den für viele ansonsten derzeit trüben Alltag. Die Bäume im riesigen Pfarrgarten von St. Nikomedes sind mit leuchtenden Sternen geschmückt, das Gewächshaus hat sich in ein verwunschenes Lebkuchenhaus verwandelt und die jugendlichen Sternsinger strahlen von einem Banner, das die Drei Könige auf einem Foto in der örtlichen Fußgängerzone zeigt. An verschiedenen Stationen und Hütten im Garten können Besucher den ganzen Tag über innehalten, eine Auszeit nehmen. Bis spät in den Abend ist das Tor geöffnet. Wie gut die spontane Idee des illuminierten Adventsgartens in dieser dunklen Zeit angenommen wird, zeigen die schnell vergriffenen Impulszettel und Bastelanleitungen: „Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf.“

Dass Ihnen, liebe Leser, kleine und große Zeichen der Hoffnung begegnen, das wünsche ich Ihnen sehr. Und vielleicht gelingt es ja auch Ihnen, für andere ein Licht der Hoffnung, #beleuchter*in, zu sein – so die Initiative der pastoralen Kooperation von youngcaritas, Hildegardisschule und Junge Kirche Hagen-Witten. Und manchmal genügt es schon, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, beim älteren Nachbarn stehen zu bleiben und zuzuhören oder die Augen lächeln zu lassen, wo die Maske den Mund verdeckt.

Auf dieses Licht lohnt es sich zu warten. . .

Rolf Niewöhner ist Vorstand des Caritasverbandes Hagen