WP-Leser spenden 37.070 Euro für Jugendliche in Hagen

Hagen. Die WP-Weihnachtsaktion hat 37.070 Euro für den Hagener Verein „Fit for Future“ und gehandicapte Jugendliche eingespielt.

„Die ganze Aktion hat unseren ehrenamtlichen Mitgliedern nicht nur viel Spaß bereitet, sondern auch die Bekanntheit und Akzeptanz unseres Vereins enorm gesteigert“, sagt Georg Berger zufrieden. Damit spielt der Vorsitzende von „Fit for Future“ auf die Weihnachtsaktion der WESTFALENPOST-Stadtredaktion an, die unter dem Motto „Wegbereiter in die Welt der Erwachsenen“ stand und den rührigen Verein unterstützt.

Privat- und Firmenspenden

Insgesamt ist die stolze Summe von 37.070 Euro in den letzten Wochen zusammengekommen – ein schöner Erfolg. Die Leser unserer Zeitung haben uns ( wie auch in etlichen Jahren zuvor) bei der Benefizaktion finanziell unterstützt: Mit 10- oder 20-Euro-Spenden auf das eingerichtete Sonderkonto oder mit größeren Beträgen. Und auch Firmen, Vereine und Institutionen haben sich beteiligt.

Redaktionsleiter Jens Stubbe (Mitte) und Redakteurin Yvonne Hinz übergeben einen symbolischen Scheck an die Vertreter des Vereins „Fit for Future“,von links Hans-Jürgen Schalk, Georg Berger und Peter Bach. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ein besonderer Dank gilt der Werner­-Ruberg-Stiftung, die über die WESTFALENPOST dem Verein 10.000 Euro für seine Arbeit mit gehandicapten Jugendlichen in Hagen zukommen lässt. „Seit Jahren verfolgen wir die WP-Weihnachtsaktion aufmerksam und finden es lobenswert, dass die lokale Tageszeitung soziale Einrichtungen nicht irgendwo, sondern in ihrer Stadt, also in Hagen, fördert“, begründen die Vorstandsvorsitzenden der Stiftung – Paul Streppel und Manfred Trompeter – ihre Unterstützung.

Erfolgreiche Versteigerung

Und unsere seit Jahren auf die Beine gestellte Versteigerung, die die Weihnachtsaktion stets flankiert? Die 2019er-Benefiz-Auktion im Sparkassen-Karree hat den stattlichen Betrag von 16.828 Euro eingebracht. Das amüsante Event mit Theatermann Werner Hahn hat mittlerweile Kultstatus.

Mehr Verständnis für Klienten

Aber zurück zum Verein „Fit for Future“, der aus 25 Mitgliedern besteht und in dem sich etwa ein Dutzend Helfer engagieren: „Durch die Schicksalsgeschichten, die das WP-Team in der Adventszeit in der Zeitung erzählt hat, ist bei vielen Hagenern das Verständnis für die Problematik unser Klienten gewachsen“, resümiert Vereinsmitglied Peter Bach.

In den Artikeln ging es um Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen, körperlichen und geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, um die sich der Verein kümmert, um ihnen den Einstieg ins Erwachsenenleben zu erleichtern.

Wie der Verein das im Rahmen der Weihnachtsaktion zusammengekommene Geld nutzen wird? „Wir beantragen bei der Sozialorganisation ,Aktion Mensch’ für den Zeitraum von zwei bis drei Jahren eine feste Stelle“, erklärt Georg Berger. Damit der Antrag positiv beschieden werden könne, müsse eine Eigenkapitalquote von etwa 20 Prozent nachgewiesen werden, konkretisiert der Vorsitzende. Dazu sei man durch die WP-Unterstützung nun in der Lage und hoffe, demnächst eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter beschäftigen zu können. Außerdem müssten die Fixkosten für die Beratungsstelle in der Rathausstraße 39 bezahlt werden.

Ohne große bürokratische Hürden

„Unsere Beratungsstelle ist gut besucht, insgesamt haben wir uns bislang um 450 Hagener Jugendliche gekümmert“, blickt Georg Berger zurück. Pro Jahr kommen zwischen 60 und 80 junge Menschen, die ohne große bürokratische Hürden handfeste Hilfe im Alltag benötigen, hinzu. „Wir suchen dringend weitere ehrenamtliche Helfer, die im Verein mit anpacken“, unterstreicht Bach.

Dankeschön-Treffen im Stadthallen-Restaurant

Beim Dankeschön-Treffen für Helfer­ rund um die Weihnachtsaktion, zu dem Stadthallen-Chef Jörn Raith auch in diesem Jahr wieder eingeladen hatte, wurde sich nicht nur über die Arbeit des engagierten Vereins ausgetauscht, sondern auch von allen Beteiligten unterstrichen, dass die gehandicapten jungen Leute wahrlich Unterstützung verdient haben.