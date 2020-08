In Coronazeiten Pflicht - das Tragen einer Maske in öffentlichen Gebäuden. Eine neue Liste sagt aus, wo man sich testen lassen kann.

Corona Wo werden in Hagen Coronatests durchgeführt?

Hagen. Eine neue Internetseite zeigt niedergelassene Ärzte, die Coronatests in Westfalen-Lippe - auch in Hagen - durchführen.

Der Ärzteverbund Südwestfalen hat in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und den Gesundheitsämtern in der Region die Internetseite www.coronatestpraxis.de eingerichtet, über die Bürger nach Ärzten in ihrer Region suchen können, die Coronatests z.B. bei Reiserückkehrern, Lehrern und Kitamitarbeitern durchführen.

Nach Eingabe der eigenen Adresse oder eines Standorts werden die nächstgelegenen Praxen angezeigt. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Online-Verzeichnis programmiert und durch die gute Zusammenarbeit mit der KVWL werden die Daten im Verzeichnis regelmäßig aktualisiert.

Knapp 1.300 westfälisch-lippische Ärzte haben sich nach einer KVWL-Umfrage gemeldet und sich bereit erklärt, Corona-Tests für Reiserückkehrer und Schul- und Kitamitarbeiter durchzuführen.

Der Ärzteverbund Südwestfalen hat die technische Umsetzung des Online-Verzeichnisses übernommen.

Bürger sollen in jedem Fall folgende Hinweise beachten: Personen, die sich testen lassen möchten oder müssen, wird in jedem Fall empfohlen, zunächst Kontakt zu ihrem Hausarzt aufzunehmen und das weitere Vorgehen und gegebenenfalls eine Terminierung zu besprechen.

Für den Fall, dass eine Person keinen Hausarzt hat oder der eigene Hausarzt nicht testet, besteht die Möglichkeit, sich an eine der in der Liste genannten Praxen zu wenden.

Telefonische Kontaktaufnahme wichtig

Wichtig ist in jedem Fall die vorherige telefonische Kontaktaufnahme. Eine Terminabsprache soll unter anderem einer zu starken Belastung der Praxen entgegen wirken. In den gelisteten Praxen sind kostenlose Corona-Tests möglich für die anspruchsberechtigten Personengruppen wie beispielsweise Reiserückkehrer innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise oder Beschäftigte in Schulen / Kita / Kindertagespflege / Gemeinschaftseinrichtungen. Ausführliche Informationen rund um das Coronavirus finden Bürger und Patienten kurz und kompakt zusammengefasst auch auf der Webseite der KVWL unter www.kvwl.de/coronavirus