Infobox Wiederholung im Opus am Samstag um 19.30 Uhr

Im Projekt „SubsTanz trifft Schumacher“ präsentieren insgesamt 13 Tänzer des Theater Hagens eigene Choreographien, diesmal inspiriert durch die Kunstwerke des Hagener Malers Emil Schumacher.

Eine weitere Aufführung fand am Freitag, 14. Februar, statt. Auch am Samstag, 15. Februar, wird „SubsTanz­“ noch einmal um 19.30 Uhr auf der Probenbühne Opus gezeigt. Karten sind unter www.theaterhagen.de, unter der Rufnummer 02331 - 207 3218 oder an der Theaterkasse erhältlich.