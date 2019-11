Wende bei Windkraftplanung in Hagen: Keine Vorrangzonen

Hagen. In Hagen könnten theoretisch überall in der Stadt Windkraftanlagen entstehen. Die Vorrangzonen-Planung soll beendet werden. Grund ist ein Urteil.

Seit vielen Jahren wird in Hagen heftig über so genannte Vorrangflächen für Windkraftanlagen gestritten. Sie sollen dafür sorgen, dass der Ausbau von Windrädern geordnet verläuft, dass Investoren auf eben jene Flächen verwiesen werden könne. Aber es gibt auch heftigen Gegenwind von denen, die nah an diesen Flächen wohnen.

Jetzt vollzieht die Stadtverwaltung eine radikale Kehrtwende: Sie schlägt vor, die bisherigen Vorrangflächen wieder aufzuheben und die Planung für weitere Konzentrationsflächen – die im Hagener Süden, teils an der Grenze zu Hohenlimburg liegen – zu stoppen. Der Grund für diesen überraschenden Schritt ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Arnsberg.

Urteil ermöglicht neue Windkraftanlage am Stoppelberg

Dieses wird Hagen in Kürze wohl seine elfte Windkraftanlage bescheren. Die wird am Stoppelberg auf dem Gebiete des Bezirks Eilpe/Dahl entstehen, zu sehen sein wird sie aber eher von Hohenlimburg aus, da sie oberhalb des Nahmertals entstehen wird.

Wie konnte es dazu kommen? Der Investor hatte bereits im Jahr 2017 eine Genehmigung für das Windrad an der Stelle beantragt. Doch die Stadt hatte diese damals versagt, weil das Gebiet nicht zu den Vorrangzonen gehörte, die bereits im Jahr 2003 durch eine Änderung des Flächennutzungsplans festgestellt worden waren. Grundsätzlich darf eine Kommune dann auf solche Flächen verweisen. Der Investor wollte sich damit aber nicht abfinden und zog vor das Verwaltungsgericht Arnsberg.

Bisheriger Flächennutzungsplan hat „Ewigkeitsfehler“

Hier bekam er nun Recht. Denn, so die Richter: Bei der Bekanntmachung der Flächennutzungsplanänderung sei ein Formfehler unterlaufen, dieser lasse sich auch nicht mehr heilen – oder wie die Juristen so schön sagen: „ein Ewigkeitsfehler“. In der Folge sind die Vorrangflächen nicht rechtmäßig. Die Anlagen, die bisher existieren – insgesamt zehn im Stadtgebiet – haben allerdings Bestandsschutz.

Info Zwei neue Anlagen für Rafflenbeul beantragt Der gleiche Investor, der jetzt vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg für den Stoppelberg einen Sieg erreicht hat, hat zwei weitere Anträge zur Genehmigung von Windkraftanlagen eingereicht. Hier geht es um zwei Windräder im Bereich Rafflenbeul südlich des Freilichtmuseums. Diese werden jetzt nach den Bestimmungen des Bundesimmisionsschutzgesetz geprüft. Die Stadt Hagen rät dringend davon ab, Rechtsmittel gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Arnsberg einzulegen. Es gebe keine realistischen Aussichten auf Erfolg. Wenn die Stadt dies wisse, die Genehmigung des Windrades aber durch das Rechtsmittel verzögert werde, dann setze sich die Stadt der Gefahr aus, Schadensersatz zahlen zu müssen. Auf Bundesebene wird derzeit heftig über einen Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier diskutiert, der generell 1000 Meter Abstand von Windkraftanlagen zur nächsten Wohnbebauung im Baugesetzbuch festlegen will. Die Stadt Hagen weiß aber nicht Offizielles, Baudezernent Henning Keune kennt den Plan nur aus den Nachrichten. Laut dem Windkrafterlass der schwarz-gelben Landesregierung sollen es sogar 1500 Meter Abstand bis zur Wohnbebauung sein. Davon kann aber in begründeten Fällen abgewichen werden.

Nun könnte die Stadt natürlich versuchen, neue Vorrangflächen ohne Formfehler auszuweisen. Aber der neue Technische Beigeordnete Henning Keune sieht dafür keine Chance in Folge der Hinweise der Arnsberg Richter, die wiederum auf Gerichte höherer Instanzen verweisen: „Es darf keine Alibi- oder Feigenblattplanung durchgeführt werden, mit der am Ende Windkrafträder eher verhindert als ermöglicht wird.“

Neue Planung wäre wohl nicht rechtmäßig

Als eine solche würden Gerichte aber die derzeit laufenden Planungen für den „Teilflächennutzungsplan Windenergie“ werten, ist sich die Stadtverwaltung sicher. Der Plan sieht die sechs Konzentrationszonen im Hagener Süden, teils an der Grenz zu Hohenlimburg vor. Von einer politischen Mehrheit wurde – auch wegen der Proteste von Betroffenen – immer wieder versucht, diese Flächen weiter zu reduzieren. Zuletzt auch durch eine spezielle Hagener Formel, mit der Mindestabstände zur Wohnbebauung festgelegt werden sollten.

Die Verwaltung hatte schon da gewarnt, dass dies rechtlich nicht umsetzbar sei und sieht sich nun auch durch die richterlichen Hinweise bestätigt. Am Ende wären auf den verbliebenen 96 Hektar wohl 13 Windkraftanlagen möglich. Da in einer Zone (Bölling) schon zwei Anlage stehen, könnten de facto also nur elf neue entstehen.

Langfristig zehn Anlage für ganz Hagen sind zu wenig

Die jetzt schon existierenden acht Anlage außerhalb dieser sechs Zonen hätten zwar Bestandschutz, dürften aber nicht „repowered“, also aufgestockt und damit marktgerecht gemacht werden. Da diese also irgendwann vom Markt verschwinden würden, böte die Regelung langfristig in Hagen nur Platz für zehn Windkraftanlage. Und das, so Beigeordneter Henning Keune, sei zu wenig. Damit, so hätten die Richter klar gesagt, werde der Windkraft in Hagen nicht substanzieller Raum gegeben.

Wie geht es nun weiter? Wenn der Rat den Vorschlag der Verwaltung mitträgt und die bisherigen Planung aufhebt, dann kann sich jeder Investor mit seinem individuellen Standortwunsch an die Stadtverwaltung wenden. Geprüft wird dann, ob das Windrad nach dem Bundesimmisionsschutzgesetz (BimSch) zulässig. Auch hier gibt es eine Reihe von Auflagen und Restriktionen zu Abständen, Artenschutz und Immissionen.

Baudezernent Henning Keune rechet daher auch nicht damit, dass Hagen von Windkraft-Investoren überrollt wird. Und er blickt dabei auch auf seine bisherige Wirkungsstätte: Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg: „Da haben wir es auch nicht geschafft, Vorrangflächen auszuweisen – und das Gebiet ist mit 250 Quadratkilometern größer als Hagen. Gebaut worden ist dort bislang keine einzige Anlage.“