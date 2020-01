Weitere Plätze fehlen

Um die angestrebte Versorgungsquote von 38 Prozent im U3-Bereich zu erreichen, fehlen für das nächste Kindergartenjahr für den Sozialraum Altenhagen – trotz Belegung der neuen Kindertageseinrichtung Dahmsheide – rein rechnerisch noch etwa 80 Plätze. Für die Drei- bis Sechsjährigen besteht zudem noch ein Versorgungsbedarf von etwa zwei Gruppen.

Zurzeit ist nicht mit einem kurzfristigen Rückgang der bestehenden Geburtenrate zu rechnen. Die Prognose zur Bevölkerungsentwicklung bei den Kindern unter sechs Jahren zeigt für die nächsten Jahre weiterhin einen stetigen Anstieg.

Da ein Großteil des Bevölkerungszuwachses in Hagen in dem Zuzug von Flüchtlingsfamilien und insbesondere der Zuwanderung aus Süd-/Osteuropa begründet liegt und sich diese Familien in den beiden letzten Jahren schwerpunktmäßig in Altenhagen angesiedelt haben, ist künftig mit weiter steigendem Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Sozialraum zu rechnen.