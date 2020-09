Auch an der Grundschule van de Velde gibt es einen positiven Test.

Pandemie Weitere Corona-Fälle in Hagen: Drei Schulen betroffen

Hagen. Das Hagener Gesundheitsamt hat derzeit gut zu tun: Abermals wurden an drei Schulen Maßnahmen ergriffen, weil es positive Corona-Tests gab.

Es gibt erneut Corona-Fälle an Hagener Schulen. Wie die Stadt mitteilte, wurde an drei Lehranstalten jeweils ein Schüler positiv auf das Virus getestet. Betroffen sind die Gesamtschule Haspe, die Henry-van-de-Velde-Grundschule und die Liselotte-Funcke-Sekundarschule am Remberg.

Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen steht mit den betroffenen Schulen im Austausch, ermittelt die direkten Kontaktpersonen der Betroffenen und testet das nahe Umfeld. Die Abstriche finden bewusst mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung statt, da das Virus sich in der Regel nicht unmittelbar nach Ansteckung nachweisen lässt. Alle Betroffenen müssen bis zum Vorliegen der Testergebnisse zunächst in Quarantäne bleiben.

Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt, sobald die Testergebnisse vorliegen. Um Klassen- und Schulschließungen möglichst zu verhindern, empfiehlt das Gesundheitsamt weiterhin nachdrücklich das freiwillige Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.