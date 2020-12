Das kommt mir nicht in die Tüte!“ So sagen manche, wenn ihnen etwas nicht passt oder eine Sache für sie nicht in Frage kommt. Vielleicht kennen Sie diese Redewendung.





In dieser Adventszeit ist mir der Satz in positiver Variante begegnet: „Das kommt mir in die Tüte!“ Denn dieser Tage packen viele Kirchengemeinden Tüten für andere. Die Idee ist jedes Mal ähnlich: Die gute Nachricht von Weihnachten soll zu den Menschen kommen – trotz Abstand und Beschränkungen. Deshalb gibt es in diesem Jahr Advent und Weihnachten in der Tüte.





Viele verschiedene Dinge sind in diesen Tüten drin – für Herz, Leib und Seele. Von einer Kirchengemeinde weiß ich, dass sogar die Tüte besonders ist. Es ist eine Lichttüte! Wenn man ein Teelicht hineinstellt, beginnt diese zu leuchten. Und es lässt sich die Weihnachtsgeschichte entdecken. Besonders der Stern strahlt hell aus dem dunklen Himmel hervor. In einem Adventslied heißt es: „Noch manche Nacht wird fallen / auf Menschenleid und -schuld. / Doch wandert nun mit allen / der Stern der Gotteshuld. / Beglänzt von seinem Lichte, / hält euch kein Dunkel mehr, / von Gottes Angesichte / kam euch die Rettung her.“ (Eg 16,4)





Mit glänzenden Augen stehen Menschen zu Weihnachten an der Krippe, hören die vertrauten Lieder, lauschen der alten Geschichte. In ihren Augen spiegelt sich das Licht dieser besonderen Nacht. Gottes Liebe leuchtet auf. Advent und Weihnachten in der Tüte. Eine wunderbare Idee. Gott kommt zu den Menschen. Zuweilen auf ungewöhnlichen Wegen. Das war damals in Bethlehem so und ist heute nicht anders. Bleiben Sie behütet!

Henning Waskönig ist Pfarrer in der Jakobuskirchengemeinde Helfe