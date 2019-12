Breckerfeld. Erwärmender Budenzauber, kalte Halle in Breckerfeld. Beim Neujahrscup herrschten frostige Temperaturen.

Warum’s beim Neujahrscup in Breckerfeld frostig blieb

Sportlich durchaus erwärmend – ansonsten aber ausgesprochen frostig. So verlief an diesem Wochenende der Neujahrscup von Schwarz-Weiß Breckerfeld in der Sporthalle Breckerfeld.

„Dass wir 12:1 im Finale gegen einen Westfalenligisten gewinnen, dass ist schon etwas Besonderes“, so Marvin Tholen, Vorsitzender von Schwarz-Weiß Breckerfeld. Das galt allerdings auch für die Temperaturen in der Halle und im Atrium: „Gerade zu Beginn der Spieltage war das schon extrem. Als sich die Halle dann mit Zuschauern und Sportlern gefüllt hatte, ist es zumindest ein bisschen wärmer geworden.“

Dienstleister vergisst, Heizung hochzufahren

Hintergrund: Der externe Dienstleister, der für das Blockheizkraftwerk zuständig ist, hatte offenbar vergessen, die Anlage zum Turnier wieder hochzufahren, obwohl es einen entsprechenden Hinweis von der Stadt gegeben hatte. Am Wochenende war dann niemand zu erreichen.