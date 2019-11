Vortrag: Das Schicksal des Hagener Arztes Isodor Stargardter

Vieles hat er niedergeschrieben in den letzten Jahren. Und trotzdem gäbe es noch so viel zu erzählen. Geschichte und Geschichten, Schicksale, Berichte aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. „Ich habe noch Material, das bestimmt für 20 weitere Bücher reichen würde“, sagt Dr. Reinhold Busch.

Der ehemalige Arzt hat jüngst zwei weitere Bücher herausgebracht: Sie befassen sich mit deutschen Medizinern in Stalingrad (Stalingrad – Die stillen Helden) und mit der jüdischen Familie Rosenthal (Verstreut über alle fünf Kontinente), deren Angehörige auch in Hagen lebten. Am 27. November, 18.30 Uhr, referiert er im Kunstquartier, Museumsplatz 1-3.

Recherche startet vor über 20 Jahren

22. Oktober 2019, Hagen. Autor Dr. Reinhold Busch hat ein Buch über Stalingrad und das Schicksal der jüdischen Familie Rosenthal geschrieben. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Eigentlich wollte ich ja Geschichte oder Archäologie studieren“, sagt Reinhold Busch, der Mediziner, „ab 1995 habe ich dann begonnen zu recherchieren, zunächst in der Hagener Partnerstadt Smolensk.“ 30 Mediziner, die das Grauen von Stalingrad überlebt haben, findet Busch und interviewt sie.

„Mir war ja klar, dass es im Laufe der Jahre immer schwieriger würde, Überlebende zu finden.“ Zu den Berichten kommen Briefe und weitere Dokumente, die Busch ausgewertet hat.

Je mehr er herausfindet, desto mehr fasziniert ihn das Thema: „Schließlich habe ich so meine beiden Interessen – Medizin und Geschichte – miteinander kombinieren können“, sagt Busch. Was er herausfindet, schreibt er nieder. Und so ist das aktuellste Werk nicht sein einziges, das sich mit dem Schicksal der deutschen Mediziner an der Ostfront während des Zweiten Weltkrieges beschäftigt.

Erfroren und verhungert

Dabei hätte den Medizinern („Nur die wenigsten waren überzeugte Nationalsozialisten“) eine besondere Rolle zukommen können. „Es hat sich herausgestellt, dass große Teile der deutschen Truppen auch nicht überlebt hätten, wenn die russischen Truppen sich im Januar 1943 zurückgezogen hätten. Die Versorgung war katastrophal. Sie wären erfroren und verhungert.“

Den deutschen Ärzten, so sagt Dr. Reinhold Busch, sei das schon sehr früh klar gewesen. „Aber niemand hat den Mut gehabt, das offen anzusprechen. Wenn man rechtzeitig gehandelt hätte, hätten tausende Soldaten überlebt.“

90.000 gerieten in Gefangenschaft

So aber überlebten am Ende nur 90.000 den Kessel, gerieten in Gefangenschaft, verbrachten Jahre in Lagern. Nur 6000 kehrten nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. „Die besten Überlebenschancen hatten Ärzte und Offiziere“, sagt Reinhold Busch, „mehr als jeder zweite Arzt kam durch. Der Grund dafür war ihre bessere Ernährung.“

Nicht weniger fasziniert hat Busch das Schicksal der Familie Rosenthal. Auch ihr hat der Mediziner ein Buch gewidmet. „Die Familie lebt heute über die ganze Welt verstreut. Zwei Brüder in Witten bilden den Ausgang meiner Forschung. Sie hatten zusammen 18 Kinder, 17 davon haben den Holocaust nicht überlebt“, sagt Busch, „die Vetter Hermann und Albert Rosenthal haben in Haspe vor dem Zweiten Weltkrieg ein Geschäft betrieben.“

Deportiert und ermordet

Die Rosenthals waren in Haspe eine angesehen. „Albert war im Ersten Weltkrieg, ist mit dem Eisernen Kreuz dekoriert worden“, sagt Busch, „für ihn war es unvorstellbar, dass er und seine Frau von Nazis behelligt würden. Seine Kinder haben das anders gesehen. Sie sind geflohen. Alle Versuche, Selma und Albert später nachzuholen, sind gescheitert.“ Die Rosenthals mussten ihre Immobilien verkaufen, ins Judenhaus an der Potthofstraße ziehen. Von dort wurden sie deportiert.

Weltweit hat Busch 200 Nachkommen ermittelt. Eine Delegation aus Israel hat auf Initiative der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in diesem Sommer Hagen besucht. Busch hat ihnen gemeinsam mit Dr. Anulf von Auer Stolpersteine in Haspe gezeigt, die an ihre Vorfahren erinnern.

Zum Vortrag im Kunstquartier

Auch der Hagener Arzt Dr. Julius Isodor Stargardter wurde von den Nationalsozialisten diskriminiert. Bis zum Jahr 1944 bleibt er aber von einer Deportation verschont.

Seine Zulassung wurde ihm schließlich durch die Nationalsozialisten entzogen.

Als er im November 1944 durch die Gestapo verhaftet werden sollte, schluckte er einen tödlichen Medikamenten-Cocktail und nahm sich so das Leben.

Das Schicksal des jüdischen Arztes stellt Busch in den Mittelpunkt seines Vortrags am Mittwoch, 27. November, 18.30 Uhr, im Auditorium des Kunstquartiers Hagen.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der „Geschichtsfreunde Hagen e.V. – Museum und Archivverein“, der Jüdischen Gemeinde Hagen, dem Verein Ärzte zu Hagen und des Fachbereichs Kultur der Stadt. Der Eintritt beträgt 2 Euro.