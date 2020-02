In einem gemeinsamen Antrag sprechen sich CDU, SPD und Bürger für Hohenlimburg dafür aus, die Stände beim Stadtfest dieses Jahr bis 2 Uhr nachts geöffnet zu halten. Eine entsprechende Bitte um eine Ausnahmegenehmigung der Verwaltung wird am 27. Februar in der Bezirksvertretung diskutiert.

Grund für den Vorstoß ist die terminliche Konstellation in diesem Jahr. So fallen vom 28. bis 30. August das Stadtfest und die Schloss-Spiele an zwei Abenden zusammen (diese Zeitung berichtete). Eine Verlängerung wäre daher angemessen, heißt es in der Vorlage der Fraktionen. „Das macht es den Stadtfest-Besuchern leichter, Rücksicht auf die Schloss-Spiele zu nehmen“, so Frank Schmidt, Bürger für Hohenlimburg, der den Vorstoß initiiert hat. „Zum anderen ist es attraktiver für die Besucher der Schloss-Spiele, nach der Veranstaltung nochmal runter in die Stadt zu gehen und etwas zu essen und zu trinken.“ Darüber hinaus laufen im Verband für Sport, der neben der Werbegemeinschaft das Stadtfest organisiert, zurzeit Überlegungen, eine Sportler-Delegation aus dem französischen Liévin zum Stadtfest einzuladen. Hintergrund ist das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Hohenlimburg und Liévin, dass in diesem Jahr gefeiert wird. Es wäre eine schöne Geste in Richtung der französischen Gäste, die verlängerten Feierlichkeiten an den Ständen bis 2 Uhr zu ermöglichen, heißt es in der Vorlage.

Und was sollen die Anwohner dazu sagen? „In der Innenstadt ist eher zu wenig los als zuviel“, sagt Schmidt dazu. „Wenn ich in der privilegierten Lage bin, dort zu wohnen und alles fußläufig erreichen zu können, dann sollte man die Leute doch auch mal ein Wochenende feiern lassen. Beim Schützenfest in Iserlohn geht es da ganz anders zu.“

Die angestrebte Verlängerung bis 2 Uhr soll laut Vorlage nur für die Stände beim Stadtfest gelten. Die Musikbeschallung unter freiem Himmel bleibt bei dem Anliegen außen vor, soll es beim Fest also wie gewohnt nur bis 0 Uhr geben.

Belebend für die Events oder rücksichtslos gegenüber Anwohnern? Schreiben Sie uns Ihre Meinung per Email an hohenlimburg@wp.de