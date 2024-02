Auch in Hagen finden in den nächsten Tagen Geschwindigkeitskontrollen statt (Symbolfoto)

Geschwindigkeitskontrolle Vorsicht: An diesen Stellen stehen in Hagen bald Blitzer

Hagen In den nächsten Tagen wird in Hagen wieder geblitzt. In diesen Straßen kontrollieren die Ordnungshüter jetzt die Geschwindigkeit:

In der Zeit vom 16. bis 29. Februar finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt.

Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sei, so die Stadt, weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung gelte vor allem dem Schutz der Fußgänger oder Radfahrer. Jeder Messpunkt wird weiterhin gemeinsam mit der Polizei festgelegt.

Die Messstellen der kommenden Tage sind:

16. Februar: Funckestraße, Ergster Weg

17. Februar: Zur Hünenpforte, Lenneuferstraße

19. Februar: Jungfernbruch, Krambergstraße

20. Februar: Birkenstraße, Vorhaller Straße

21. Februar: Harkortstraße, Nöhstraße

22. Februar: Lindenstraße, Kölner Straße

23. Februar: Franzstraße, Ährenstraße

24. Februar: Höxterstraße, Turmstraße

26. Februar: Lahmen Hasen, Minervastraße

27. Februar: Kuhlestraße, Alexanderstraße

28. Februar: Friedensstraße, Herbecker Weg,

29. Februar: Brahmsstraße, Boeler Straße

„Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt gerechnet werden“, so die Stadt weiter.

