Polizei Hagen Volltrunkener greift in Hagen gleich zweimal Passanten an

Hagen-Mitte. 2,8 Promille haben einen 49-jährigen Hagener aggressiv gemacht. Die Polizei musste einschreiten.

Die Hagener Polizei hat am Dienstag einen Betrunkenen Festgenommen, der in der Innenstadt gleich zweimal völlig grundlos Passanten attackiert hat. So ging gegen 17.30 Uhr ein 59-Jähriger mit zwei Begleiterinnen (61 und 78 Jahre alt) entlang der Volme spazieren. Als ihm ein Mann entgegenkam, griff ihn dieser aus bislang ungeklärter Ursache unvermittelt an und flüchtete anschließend. Der Hagener wurde bei dem Zwischenfall leicht verletzt und verständigte die Polizei.

Diese konnte aufgrund der Personenbeschreibung durch die Zeugen einen 49-Jährigen im Bereich des Elbershallengeländes ausfindig machen. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits gegen 14.30 Uhr einen 64-Jährigen in der Bahnhofsstraße körperlich angegriffen und ebenfalls leicht verletzt hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab den stolzen Wert von rund 2,8 Promille. Die Beamten brachten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Er erhält zudem eine Anzeige.