Breckerfeld. Die Formation „Voices to help“ aus Breckerfeld tritt ausschließlich für die gute Sache auf. Diesmal gehen 2600 Euro an die Seniorenhilfe.

„Voices to help“ ersingen 2600 Euro für den guten Zweck

Der Chor wächst weiter. Und die gute Sache nimmt damit kein Ende. Das sind schon mal zwei gute Nachrichten, die die Formation „Voices to help“ aus Breckerfeld verbreiten kann. Und dann gibt es noch diese: Insgesamt 2600 Euro kann der Chor, der ausschließlich für die gute Sache auftritt, ausschütten: Das Geld geht diesmal an die Initiative „Senioren helfen Senioren“ aus Breckerfeld, an die OGS-Kindertafel der Evangelischen Jugend, die auch an der Grundschule Breckerfeld für die Mittagsmahlzeiten verantwortlich ist, und an den „Bunten Kreis“ aus Hagen, der sich um schwerkranke Kinder und deren Familien kümmert, nachdem sie eine Klinik verlassen haben.

Neue Sänger sind willkommen

„Wir haben uns zuletzt immer wieder um neue Mitglieder bemüht, haben gezielt mögliche Kandidaten angesprochen“, sagt Hanni Kötting von „Voices to help“, die unterstreicht, dass die Formation sich nicht zum großen Chor entwickeln kann und will. „Wichtig ist für uns, dass alle hinter dem Gedanken stehen, der unseren Chor trägt.“

Sieben Sänger, die sich darin einig sind, mit ihrer Musik andere zu unterstützen, stehen derzeit bei den Auftritten auf der Bühne. Weil nun eine Sängerin ihre Rückkehr zugesichert hat und zwei neue Mitglieder mitmachen wollen, könnten es demnächst zehn Sänger plus Musiker sein, die für den guten Zweck auftreten.

Dankeschön-Konzert

Dabei stehen nicht nur Konzerte auf dem Programm, bei denen die Besucher spenden können statt Eintrittsgeld zu zahlen. „In 2020 werden wir auch eine Dankeschön-Konzert für den Hospizverein ,DA-SEIN’ geben“, sagt Hanni Kötting, „das liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich weiß, wie viele Menschen dort ihre Freizeit opfern und sich engagieren.“ Für die Ehrenamtlichen, aber auch für diejenigen, die betreut werden und deren Familien, treten die Voices im Oktober in Hagen auf. „Die Resonanz ist so groß, dass wir wohl in die Johanniskirche gehen. Das ist ein schöner und auch für uns ein sehr beeindruckender Rahmen für ein Konzert.“

Auch neu im Programm: eine musikalische Lesung am 17. Mai im Heimatmuseum Breckerfeld, bei dem zumindest ein Teil der Formation auftreten wird. Dazu kommt das schon traditionelle Konzert am Freitag vor dem ersten Advent an gleicher Stelle. „Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir für Auftritte gebucht werden“, sagt Hanni Kötting.

