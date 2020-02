„Viva Colonia“ kann Hagener Karnevalsprinz nicht mehr hören

Hagen. Höchste Zeit für elf Fragen an Dennis Rehbein, der die Hagener Narren in dieser Session regiert. Er freut sich schon auf den Zug in der Stadt.

Seit dem 11.11. ist er im Amt. Elf närrische Gesetze wird er erlassen. Da wird es doch höchste Zeit für elf Fragen: an Dennis Rehbein, Dennis I. Prinz Karneval in Hagen.

Jetzt mal ehrlich: Karneval ist Köln, Karneval ist Düsseldorf – aber doch nicht Hagen…

In Hagen feiern wir westfälischen Karneval, der ist sicherlich nicht komplett mit dem rheinischen Karneval vergleichbar. Der erste große Unterschied besteht schon darin, dass wir ein Prinenzpaar und kein Dreigestirn haben. Die Menschen und Vereine feiern aber auch in Hagen mit großer Leidenschaft den Karneval und verbreiten große Freude.

Jahrelang hat sich in Hagen niemand gefunden, der Prinz sein will – warum tun Sie sich das an?

Steckbrief Tätigkeit in der Finanzbranche Dennis Rehbein ist gerade 31 Jahre alt geworden. Geboren wurde der Karnevalsprinz der Session 2019/20 in Haspe, aufgewachsen ist er in Wehringhausen und Boele. Mittlerweile wohnt Prinz Karneval in der Karnevalshochburg Boelerheide. Dennis Rehbein hat die Emil-Schumacher-Grundschule in Wehringhausen besucht, später das Fichte-Gymnasium. Bei der Sparkasse Wetter hat er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert, dann in den jecken Hochburgen Bonn und Koblenz studiert. Heute arbeitet er als Senior Produktmanager in der Finanzbranche. Zum Karneval ist er über seine Eltern gekommen. Zur Geburt wurde er bei der KG Grün-Weiß Vorhalle angemeldet.

Bisher hatte Hagen noch in jedem Jahr ein Prinzenpaar, aber in den letzten Jahren war es oft zeitlich etwas eng. Doreen und ich haben uns in diesem Jahr frühzeitig dazu entschieden. Ich bin mit dem Karneval groß geworden, war bereits Vorhaller Bauer und bin seit zwei Jahren Vorsitzender der KG Grün-Weiß Vorhalle. Da war es programmiert, auch mal das höchste Amt im Hagener Karneval zu bekleiden.

Welches Karnevalslied können Sie nicht mehr hören?

Viva Colonia.

Ständig dieser Frohsinn – was machen Prinz und Prinzessin, wenn sie in der Session mal richtig schlecht drauf sind?

Leider hatten wir auch schon mal solche Tage in dieser Session. Auf der Bühne sollte man uns das natürlich nicht anmerken, aber wenn wir dann mit unserem Team wieder im Bus sitzen, ist auch mal schlechte Laune erlaubt. Allerdings legt die sich häufig wieder ganz schnell, da wir von vielen netten Menschen umgeben sind, die uns schnell wieder aufmuntern.

Kann man im Ornat eigentlich aufs Klo gehen?

Bei mir geht das ganz gut. Bei der Prinzessin ist das allerdings in der Tat etwas kompliziert.

Hand aufs Herz – wo findet der bessere Umzug statt: in Boele oder in Hagen?

Für uns als Prinzenpaar zum Zuschauen in Boele und zum Mitfahren in Hagen. Die Hagener sollten sich am besten keinen Zug entgehen lassen, da die Vereine viel Arbeit und Fleiß in die Wagen und Kostüme stecken.

Das Hagener Prinzenpaar Dennis I. und Doreen I. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Welches war Ihr karnevalistische Aha-Erlebnis?

Der schönste Moment war zwischen zwei Auftritten in einer Hagener Pizzeria. Am Tisch neben uns saß eine Familie mit zwei Töchtern. Die eine war so begeistert von Doreen, dass sie gar nicht mehr essen wollte. Die Freude, die sie in den Augen hatte, war unbeschreiblich. Gleiche Erlebnisse haben wir, wenn wir Kindergärten, Altenheime oder das Hospiz besuchen. Es ist einfach schön zu sehen, wie der Karneval die Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen verbindet und ihnen Freude bereitet.

Wo und wie feiern Sie am Karnevalswochenende?

Am Freitag und am Samstag sind wir auf Tour durch Hagen unterwegs und besuchen ausgewählte Gastronomen und Vereine in der ganzen Stadt. Am Sonntag werden wir uns den Zug in Boele vom Amtshaus aus anschauen und das karnevalistische Treiben bewundern, bevor es dann wahrscheinlich ins Vereinsheim unseres Heimatvereins geht. Am Ende lassen wir den Abend auf der After-Zoch-Party der Lossröcke ausklingen. Am Montag findet dann mit dem Zug in der Innenstadt unser Höhepunkt der Session statt.

Wie finden Ihre Arbeitskollegen das Prinzen-Amt?

Ich arbeite in Frankfurt, die meisten meiner Kollegen können mit Karneval genau so wenig anfangen wie ich mit Apfelwein. Bei Doreen sieht das schon anders aus. Sie arbeitet in Köln, da finden das alle sehr gut und freuen sich mit ihr.

Wie viel Pils darf ein Prinz an einem Abend trinken?

Kurz und Knapp Lieber Currywurst als Kaviar Dortmund oder Schalke Dortmund. Currywurst oder Kaviar? Currywurst. Karnevalsschlager oder Mozart? Karnevalsschlager.

Das kann man so pauschal nicht sagen. Da kommt es sehr auf die Veranstaltung an. Allerdings sollte ich immer in der Lage sein, mich noch ordentlich artikulieren zu können.

Fürchtest du, am Aschermittwoch in ein Loch zu fallen?

Nein. Auch wenn es sehr schade sein wird, wenn diese schöne Zeit vorbei ist. Allerdings kommen aktuell auch ein paar andere Dinge zu kurz, die wir bewusst auf die Zeit nach Aschermittwoch gelegt haben.