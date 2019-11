Verkehr in Hohenlimburg Viele Falsch-Fahrer: Parkplatz-Mangel an der Isenbergstraße

Hohenlimburg. Neben der Wiesenstraße gibt es jetzt auch Probleme in der Oberen Isenbergstraße. Zahlreiche Fahrer missachten die Einbahnstraßen-Regelung.

An vielen Ecken und Straßen in Hohenlimburg herrscht Parkplatz-Mangel. Wie empfindlich die Lage ist, zeigte sich zuletzt an der Wiesenstraße in Elsey, als eine neue Verkehrsregelung mit neuen Parkverboten zu reichlich Protest der Anwohner führte.

Doch auch in der historischen Innenstadt kommt es immer wieder zu Problemen, wie etwa auf dem Parkplatz an der Unteren Isenbergstraße. Pavlos Sendros ist Mitinhaber vom Imbiss „Bei Taki“, schaut von der Theke aus täglich auf den Parkplatz vor seiner Lokaltür. „Ich selbst bekomme hier kaum einen Parkplatz“, sagt er. Grund hierfür seien die vielen Pendler, die morgens ihr Auto auf dem Parkplatz abstellen, vom nahen Bahnhof Richtung Arbeit fahren, und nach Feierabend zurückkommen. „Die Autos stehen teils mehr als zehn Stunden hier und blockieren Parkplätze, auf denen eigentlich nur zwei Stunden geparkt werden darf.“ Kontrollen des Ordnungsamtes gebe es zwar, sagt Sendros. „Aber zu wenig.“

Mangelt es auf dem Platz an Parkmöglichkeiten, weichen viele Autofahrer derweil über die angrenzende Covenstraße aus – und befahren damit diese Einbahnstraße in die falsche Richtung. So schildert es Harry Filbrich, Anwohner der Covenstraße. Der fließende Verkehr, der vor seinem Haus in falscher Richtung vorbeifährt, ärgert ihn. „Allein gestern habe ich zehn Fahrzeuge innerhalb von einer halben Stunde gezählt“, so Filbrich. „Viele Familien in der Nachbarschaft haben Kleinkinder – das ist wirklich gefährlich.“ Aber nicht nur der fahrende, sondern auch der stehende Verkehr vor seinem Haus sorgt für Frust. „Ich musste schon häufig Autofahrer verscheuchen, die mit ihrem Fahrzeug meine Einfahrt blockiert haben.“

Hilfesuchend hat er sich an die Lokalpolitik gewandt – namentlich Karin Nigbur-Martini, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. „Wir haben in Absprache mit Verwaltung und Verkehrskommissariat ein neues Schild vor der Einfahrt zum Parkplatz installiert“, erläutert Nigbur-Martini erste Maßnahmen gegen die „Falsch-Fahrer“. Damit werde deutlich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Sackgasse handelt.