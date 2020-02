VHS in Hagen bietet erstmals Sprachkursus auf C1-Niveau an

Vor zwei Jahren hat es den Engländer Andrew Sutcliffe (40) nach Hagen verschlagen. Und weil seine Tochter hier inzwischen einen Kindergarten besucht und gut integriert ist, will auch Sutcliffe bleiben. Was er dazu benötigt, ist ein guter Job, und den wiederum bekommt er nur mit entsprechenden Sprachkenntnissen. „Leider bin ich derzeit arbeitslos“, sagt er: „Aber das soll und wird sich schnellstens ändern.“

Die Voraussetzungen für den Aufbau einer sicheren Existenz sind in der Tat nicht schlecht. Der aus dem nordenglischen Leeds stammende Vater gehört zu jenen Ausländern in Hagen, die sich für den erstmals von der Volkshochschule angebotenen C1-Deutschsprachkursus angemeldet haben. Ein C1-Zertifikat ist eine Art Gütesiegel, dient als Türöffner für ein Universitätsstudium und soll den Absolventen den Zugang zu Berufen ermöglichen, in denen exzellente Sprachkenntnisse gefordert sind. „Ärzte und Apotheker zum Beispiel“, berichtet Anna Feder, Studienleiterin für Integrations- und Berufssprachkurse an der VHS: „Aber auch Lehrer, Ingenieure und Erzieherinnen.“

Wer einen C1-Kursus belegen möchte, muss Deutsch bereits auf relativ gutem Niveau beherrschen. Andrew Sutcliffe hat wie die meisten Ausländer ganz klein mit dem A1-Kursus angefangen und sich bis zum B2-Zeugnis durchgebissen. „Ich liebe die deutsche Sprache“, bekennt er. Die meisten Schwierigkeiten bereitet ihm die Deklination der Adjektive (die es im Englischen nicht gibt) und das Futur II, wie ihm Anna Feder und ihre Kollegin Bärbel Weinreich-Zimmermann von der VHS versichern konnten. „Sprachkenntnisse sind für die Berufsausübung aber nach wie vor existenziell. Wer Zugang zu einem höheren Beruf erlangen will, der muss ein bestimmtes Niveau erreichen.“

Ganz klein angefangen

Sutcliffe versteht bereits jedes Wort und kann sich für jemanden, der erst seit zwei Jahren in Deutschland lebt, sehr gut ausdrücken, doch aktiv zu einer komplexen Diskussion beizutragen, fällt ihm noch schwer. Wenn er den C1-Kursus erst einmal hinter sich hat, wird das anders sein, ist Anna Feder überzeugt: „Die Teilnehmer lernen es, Protokolle fehlerfrei zu verfassen, mit Klienten und Vorgesetzten zu kommunizieren und ausführliche Telefonate zu führen.“

Die besten Dozentinnen ausgewählt

Dass die Volkshochschule in Hagen nicht schon seit längerem Kurse auf C1-Level anbietet, hat seinen Grund in mangelndem Bedarf. Bislang gab es einfach zu wenige Bewerber für das anspruchsvolle Angebot; die wenigen Interessenten mussten nach Dortmund fahren. Für das Abenteuer C1 hat die VHS deshalb mit Dr. Heidrun Bockholt und Dr. Renate Schäper zwei ihrer besten Dozentinnen ausgewählt. „Sie sind sicher die perfekte Wahl für diesen Kursus“, so Anna Feder.

In seiner Heimat hat Andrew Sutcliffe zuletzt in der Flughafenverwaltung gearbeitet, in Hagen und Umgebung strebt er eine Tätigkeit in Verkauf oder Verwaltung an. Dass es im Deutschen gleich drei bestimmte Artikel gibt (im Englischen nur einen), fordert ihn heraus: „Da hilft nichts, als sie mit dem Substantiv, zu dem sie gehören, einfach auswendig zu lernen.“ Seine Tochter, sagt er ebenso stolz wie ein wenig neidisch, spreche Deutsch bereits so fließend wie Englisch: „Ihr Gehirn funktioniert wie ein Schwamm.“

Infobox 400 Unterrichtsstunden von März bis Juli Der Deutschsprachkursus C1 beinhaltet 400 Unterrichtsstunden und beginnt am 2. März. Ende ist am 15. Juli. Unterrichtszeiten: Montag bis Freitag von 8.45 bis 13 Uhr im Stadtteilhaus Vorhalle, Vorhaller Str. 36. Anmeldung mit originalem Berechtigungsschein und B2-Zertifikat ab 3. Februar bei der VHS, Schwanenstr. 6-10, 207-5615.

Auch wenn das Lernen mit 40 nicht mehr so leicht ist wie mit 4, arbeitet Sutcliffe doch unermüdlich daran, sein Deutsch zu maximieren: „Ich lerne und lerne. Ich lerne, um mir ein neues Leben aufzubauen.“