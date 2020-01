Die ehemaligen Wehmeyer-Flächen in der Volme-Galerie sollen für Verwaltungszwecke genutzt werden. Eine gute Entscheidung.

Verwaltungs-Umzug ist gut für die Hagener City

Blickt man beispielsweise auf die völlig in die Jahre gekommene Zulassungsstelle in Hohenlimburg, dann muss man es schon im Sinne einer modernen Anlaufstelle für die Bürger gut finden, dass sie möglicherweise in den Rathaus-Bereich in die City zieht. Darüber hinaus ist es für den Bürger einfach effektiver, wenn er im Stadtgebiet möglichst einen zentralen Anlaufpunkt hat, an dem Behördengänge erledigt werden können.

Für den „hinteren“ Bereich der Volme-Galerie gilt: Es kommt ein Mieter, der aller Voraussicht nach langfristig im Gebäude bleiben wird und noch dazu reichlich frequenz schaffen wird. Für das Center, das in der Vergangenheit mit vielen Leerständen zu kämpfen hatte und mit Übergangslösungen gearbeitet hat, ist das eine Entscheidung, die an dieser Stelle endlich Konstanz schaffen wird.

Modernerweise spricht man von einer Win-win-Situation. Gut für die Hagener Innenstadt.