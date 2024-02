Verletzter: Schlafmützige Frau zwingt Bus zu Vollbremsung

Hagen-Mitte Bei der Vollbremsung eines Linienbusses wird in Hagen ein Senior so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden muss.

Zu einer folgenschweren Unachtsamkeit ist es am Dienstagnachmittag in Hagen auf der Körnerstraße gekommen. Als eine Beifahrerin gegen 17.20 Uhr plötzlich an einer roten Ampel aus einem wartenden Auto ausstieg und die Straße überquerte, musste ein Bus auf der angrenzenden Busspur eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Der Busfahrer gab an, dass die Frau den rechten Fahrstreifen überquerte und sich in Richtung des Gehweges bewegte. Auf dieser Spur habe er sich zu dieser Zeit mit seinem Bus befunden. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte er den Zusammenstoß verhindern. In dem Linienbus stürzten jedoch mehrere Fahrgäste. Ein 83-jähriger Hagener zog sich dabei Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fußgängerin habe sich noch einmal zu dem Bus umgedreht, sei aber zügig in Richtung Volkspark geflüchtet.

Polizei stellt flüchtende

Polizisten konnten die 23-Jährige in der naheliegenden Hohenzollernstraße antreffen. Sie gab an, gesehen zu haben, dass der Bus ihretwegen abgebremst habe. Sie habe dies jedoch nicht weiter beachtet und sei weitergegangen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen die Frau.

Auch lesenswert: Insolvenz bei Hussel schockt die Mitarbeiter in Hagen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen