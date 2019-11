Verkauf im Anglerparadies Steinbachtal in Breckerfeld läuft

Im Anglerparadies Steinbachtal darf zwar nicht mehr geangelt werden (unsere Zeitung berichtete), der Fischerverkauf läuft aber ganz normal weiter. Darauf verweist der Betreiber Jens Schön.

Das Veterinäramt des Ennepe-Ruhr-Kreises bestätigt die Aussage auf Anfrage unserer Zeitung: „Lediglich das Angeln ist auf der Anlage untersagt“, so Sprecher Ingo Niemann. Der Grund sei eine Anzeige der Tierschutzorganisation Peta nach einem verbotenen Wettangeln. Im Internet gebe es ein Video, dass die Vorwürfe belege.

Betreiber weist Vorwürfe zurück

Das sieht Jens Schön ganz anders. „Wir haben am 29. September lediglich ein Angeln unter Freunden veranstaltet“, so der Betreiber. Das sei auch völlig legal. Daran würden mehrere Angler teilnehmen, Plätze an den Teichen würden verlost und dann im Verlaufe des Angelns gewechselt. „Das Angeln darf keinen Wettkampfcharakter haben“, so Schön, „es dürfen beispielsweise keine Pokale an diejenigen verteilt werden, die die meisten Fische herausholen.“

Er selbst habe zuletzt rund 40.000 Euro in die Anlage investiert, bereits im September Probleme mit Peta gehabt. „Da würde ich niemals eine verbotene Veranstaltung durchführen.

Lob für Zusammenarbeit mit Behörden

Obwohl der Angelbetrieb ruht, lobt Schön die Zusammenarbeit mit den Behörden. „Für den 14. und 15. Dezember haben wir im Rahmen einer Weihnachtsfeier eine Genehmigung zum Angeln“, so Jens Schön. „Das ist auch nötig, um die Bestände zu regulieren.“ Kreissprecher Ingo Niemann bestätigt diese Erlaubnis durch das Veterinäramt.

Gleichzeitig allerdings kündigt schön hat, sich mit allen gerichtlichen Mitteln gegen die Sperrung seiner Anlage zu wehren.