Verfolgungsjagd mit der Polizei Hagen führt nach Wetter

Hagen/Wetter Zu einer spektakulären Verfolgung der Polizei ist es in der Nacht zum Aschermittwoch zwischen Vorhalle und Wetter gekommen.

Eine Verfolgungsjagd der Polizei Hagen hat in der Nacht zum Mittwoch von Vorhalle nach Wetter geführt. Während einer Streifenfahrt sahen Beamte kurz nach Mitternacht ein Auto in der Weststraße, das in Richtung Wetter fuhr. Als die Beamten den VW kontrollieren wollten, gaben sie dem Fahrer deutliche Anhaltesignale. Dieser setzte seine Fahrt jedoch ungerührt fort und steigerte sogar die Geschwindigkeit des VW massiv.

Gegen die Einbahnstraße

Der Passat geriet auf Wetteraner Stadtgebiet nach Passieren der Friedrichstraße im Bereich der Seebrücke in den Gegenverkehr. Einem anderen Verkehrsteilnehmer gelang es nur durch eine Vollbremsung gerade noch, einen Zusammenstoß zu verhindern. Der VW setzte die Flucht anschließend weiter in Richtung Wetter-Zentrum fort. In der Wasserstraße fuhr der Fahrer dabei auch falsch herum durch eine Einbahnstraße. Im weiteren Verlauf stoppte der VW in einem Innenhof der Rathenaustraße in Wetter. Zwei Männer verließen das Auto daraufhin und rannten zu Fuß davon.

Ein Diensthund der Polizei sowie ein Polizeihubschrauber wurden bei der Suche nach den Personen eingesetzt. Eine Hubschrauberbesatzung konnte einen der flüchtigen Männer in einem Gebüsch versteckt ausfindig machen. Der 46-Jährige wurde durch Polizisten gestellt. Innerhalb des Wohngebietes trafen Einsatzkräfte in einem Treppenabgang schließlich noch auf einen 22-jährigen Komplizen.

Fahrer unter Drogen

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Bei dem 46-Jährigen, der nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse auch den VW gelenkt hatte, ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben. Über einen Führerschein verfügt er ebenfalls nicht.

Im Kofferraum des VWs stellten Polizisten diverse Werkzeuge fest. Die Männer konnten darüber hinaus auch keinerlei Nachweise im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse des Passates machen, sodass der Verdacht besteht, dass der Wagen gestohlen war. Das Auto wurde beschlagnahmt. Außerdem hagelte es diverse Strafanzeigen. Ob die beiden Männer auch für Eigentumsdelikte infrage kommen, ist Bestandteil der weiteren laufenden Ermittlungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen