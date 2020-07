Unhaltbarer Zustand

Beamte, die täglich für die Sicherheit der Reisenden am Bahnhof sorgen, müssen auch würdig untergebracht werden, findet unser Redakteur.

Die Zustände in der Wache der Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof sind absolut unzulänglich für eine Behörde, deren Beamte täglich für die Sicherheit in den Zügen und auf den Bahnanlagen verantwortlich sind. Angesichts von Schimmel und Feuchtigkeit muss man sich Sorgen um die Gesundheit der Mitarbeiter machen, sie sind aber auch Ausdruck mangelnder Wertschätzung.

Wenn man dann hört, dass der Personalbestand mehr als verdoppelt werden soll, kann das nur funktionieren, wenn den Beamten eine ausreichend große und modern eingerichtete Liegenschaft zur Verfügung gestellt wird. Der Einsatz für die Sicherheit am Bahnhof muss sich in würdigen Arbeitsbedingungen widerspiegeln. Hubertus Heuel