Breckerfeld/Hagen. Schwerer Unfall auf der Landstraße L 701 zwischen Hagen und Breckerfeld: Drei Autos waren beteiligt, es gab mehrere Verletzte.

Unfall zwischen Hagen und Breckerfeld: Mehrere Verletzte

Nach einem schweren Unfall auf der Prioreier Straße zwischen Breckerfeld und Priorei (L 701) im Hagener Süden mussten drei Pkw-Insassen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Polizei, Rettungsdienst und die die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld waren am Sonntagabend zu dem Unfallort gerufen worden: Drei Pkw und insgesamt fünf Insassen waren betroffen, so die Meldung.

Zwei Pkw waren auf der kurvenreichen Strecke kollidiert und wurden dabei total beschädigt. Der Fahrer eines dritten Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in die Unfallstelle. Alle fünf Beteiligten konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen begeben und wurden durch den Rettungsdienst und den Einsatzkräften des Löschzugs Breckerfeld betreut.

Drei von ihnen, alle aus den ersten beiden Pkw, kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Insassen aus dem nachfolgenden Pkw wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten in Zusammenarbeit mit der Polizei die Straße in beide Fahrtrichtungen komplett ab, stellten den Brandschutz an den Fahrzeugen sicher und fingen auslaufende Betriebsmittel auf. Zudem wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet.

Die Sperrung der Straße dauerte bis zur Unfallaufnahme durch die Polizei und bis alle Fahrzeuge abgeschleppt waren und die Fahrbahn geräumt wurde. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa drei Stunden.