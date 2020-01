Breckerfeld. Zwei Autos sind am Dienstag in Breckerfeld zusammengestoßen. Eine Frau wurde schwer verletzt, die Autos stark beschädigt.

Unfall in Breckerfeld: Frau verletzt in Klinik gebracht

Ein Frau ist am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall an der Dahlerbrücker Straße in Breckerfeld so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

An der Kreuzung Dahlerbrücker Straße/Klevinghauser Straße war es um 17.36 Uhr zu dem Zusammenstoß zwischen einem VW Golf aus Hagen und einem VW Touran aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis gekommen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Feuerwehr sichert Unfallstelle ab

Die beiden Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. . Foto: Feuerwehr Breckerfeld

Die Freiwillige Feuerwehr war mit dem Löschzug Breckerfeld sowie mit der Löschgruppe Delle ausgerückt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um eine der beiden Beteiligten. Die Dahlerbrücker Straße war vorübergehend gesperrt.