Umweltsünde: Altöl fließt durch Kanal in die Lenne in Hagen

Lennetal. Eine größere Menge Öl ist in die Lenne in Hagen gelaufen. Feuerwehr und Umweltamt mussten ausrücken. Die Hintergründe.

Etwa auf Höhe der Profilstraße ist am Samstagnachmittag eine größere Menge Öl durch ein Kanalrohr in die Lenne gelaufen. Die Umweltsünde ist nur aufgefallen, weil ein Mitglied der Angelfreunde Lenne-Hohenlimburg sich zufällig an der Stelle am Fluss aufhielt. „Wir haben dann sofort die Feuerwehr informiert“, sagt Benjamin Klar, ebenfalls Mitglied der Angelfreunde.

Auch der Ruhrverband wurde mit Blick auf die Kläranlagen informiert

Feuerwehr und Umweltamt rückten daraufhin zur Lenne aus. Die Feuerwehr setzte eine sogenannte Ölsperre, die wie ein Filter funktioniert und das Öl daran hindert, sich weiter in den Fluss zu verteilen. Auch der Ruhrverband wurde Blick auf die flussabwärts folgenden Kläranlagen informiert.

„Welche Auswirkungen das Öl auf die Fische hat, können wir noch nicht absehen. Noch haben wir kein Fischsterben erkennen können“, sagt Benjamin Klar. Wie es nach ersten Erkenntnissen heißt, soll es sich wohl um eine größere Menge Altöl gehandelt haben, das in die Lenne lief. Die Feuerwehr konnte den Verursacher aber zunächst nicht ausfindig machen. Der Kanal wurde später noch gespült. Aufgabe des Umweltamtes wird es jetzt sein, herauszufinden, wo das Öl hergekommen sein kann.