Überfall auf Aldi Filiale in Hagen-Boele

Der Aldi-Markt in Boele wurde am Samstagabend überfallen.

Hagen-Boele. Ein etwa 16 bis 20 Jahre alter Mann hat am Samstagabend den Aldi-Markt in Hagen-Boele überfallen.

Die Aldi-Filiale in Hagen-Boele ist überfallen worden: Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr betrat ein Mann die Aldi-Filiale an der Schwerter Straße. Er begab sich direkt zur Kasse und sprach die Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe mit den Worten „Das ist ein Überfall“ an. Die 42-jährige Kassiererin händigte dem Täter Bargeld aus, worauf dieser sofort das Geschäft verließ und zu Fuß über den Parkplatz in Richtung Poststraße flüchtete.

Ein Zeuge nahm noch kurz die Verfolgung auf, verlor den Täter dann aber aus den Augen. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Kassierin stand unter Schock und wurde vorsorglich medizinisch betreut.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden unter anderem durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Der Täter konnte jedoch nicht gesichtet werden. Er wird wie folgt beschrieben: männlich,16 - 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkle Haare, markante Augenbrauen, sehr schlank.

Bekleidet war er u.a. mit einem schwarzen Kapuzenpulli, der seitlich mit der Aufschrift „Ripcurl“versehen war. Weiterhin hatte er ein rotes Tuch über das Gesicht gezogen und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.