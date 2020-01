Hagen-Mitte. Das neue türkische Restaurant „Nur Pastanesi“ in der Hagener Innenstadt zieht wie ein Magnet. Doch warum hat sich die Eröffnung so hingezogen?

Türkisches Restaurant ist neuer Magnet in Hagener City

Die Elberfelder Straße in Höhe des Bekleidungshauses „C&A“ hat einen neuen Magneten: das türkische Café/ Restaurant „Nur Pastanesi“. Vor wenigen Tagen hat der Betrieb in der Elberfelder Straße 41 (dort war bis Mai die Bäckerei Dahlmann beheimatet) eröffnet. Und seitdem steht dort die Eingangstür kaum still. „Ja, wir sind mit dem Start sehr zufrieden“, lässt Geschäftsmann Sinasi Mükerem Aybayan durch eine Dolmetscherin mitteilen. Sein Sohn leitet das „Nur Pastanesi“ in Hagen.

Neben Blumen Risse, schräg gegenüber von C&A, befindet sich das neue türkische Café/ Restaurant „Nur Pastanesi“. Foto: Yvonne Hinz

Nun insgesamt fünf Betriebe

Der Hagener Betrieb ist somit der fünfte der Familie Mükerem Aybayan. Drei Restaurants befinden sich in Dortmund (zwei im Dortmunder Norden, das dritte gegenüber des Dortmunder Bahnhofs), ein Restaurant findet man in der Essener Fußgängerzone.

Zwei Bereiche

Das Ladenlokal in der Elberfelder Straße 41 teilt sich in zwei Bereiche: Im vorderen Bereich stoßen die Kunden auf eine Verkaufstheke mit typisch türkischen Backwaren wie Sesamkringel. Im hinteren Teil findet man ein weitläufiges Buffet mit kalten und warmen Speisen und einen Sitzbereich, in dem 80 Gäste Platz finden.

Das Buffet-Angebot ist das meist nachgefragteste – in Hagen wie auch in den vier weiteren Betrieben. „Das Frühstücks-Buffet beziehungsweise Brunch wird von 8 bis 15 Uhr angeboten und kostet 9,50 Euro“, erläutert die Dolmetscherin. Ab 15 Uhr gibt’s dann das Tages-Buffet zum gleichen Preis.

Eröffnung war für Sommer 2019 geplant

Wie die Familie Mükerem Aybayan auf den Standort Hagen gekommen ist? Etliche Leute aus Hagen, die in einem der Dortmunder ,Nur Pastanesi’ zu Gast gewesen seien, hätten gesagt, dass genau so ein Laden in Hagen fehlen würde, lässt Sinasi­ Mükerem Aybayan übersetzen. Und dann wäre ein geeignetes Ladenlokal in der Hagener Fußgängerzone frei geworden.

Ursprünglich sollte das türkische Restaurant/ Café bereits im Sommer eröffnen. „Die Vorpächter, die Bäckerei Dahlmann, ist im Frühjahr ausgezogen, die türkische Familie hat unsere Räumlichkeiten ab Mitte Juli gepachtet“, blickt Hauseigentümerin Bellut zurück.

Sie sei von einer baldigen Eröffnung des neuen Betriebes ausgegangen. „Dann hieß es jedoch seitens der neuen Pächter, sie würden das komplette Mobiliar aus der Türkei beziehen und das alles­ würde eine Zeit dauern.“ Sie sei jetzt erleichtert, so die Hauseigentümerin, dass der Betrieb nun endlich eröffnet habe.

Aufwändige Renovierungsarbeiten

Geschäftsmann Sinasi­ Mükerem Aybayan begründet die Verzögerung mit aufwändigen Renovierungsarbeiten. Seine Familie hätte eine komplett neue Ladeneinrichtung eingebaut und alles selbst erledigt.

Mitarbeiterin Ayse Tohun bereitet Gözleme frisch zu. Die dünnen Blätterteig-Taschen sind beliebt bei den Kunden. Foto: Yvonne Hinz

Ein Blick in die Speisekarte, die in türkischer und deutscher Sprache verfasst ist, zeigt, dass es im „Nur Pastanesi“ beinahe alles zu geben scheint; Baguettes, Toasts, Sandwiches, Burger, Salate, Grill-Gerichte. „Es wird Geflügel, Lamm - und Rindfleisch angeboten“, erklärt die Dolmetscherin. Besondere Spezialitäten? „Zum Beispiel Joghurtsuppe und Gries-Halva.“

Hinter der Eingangstür gegenüber der Verkaufstheke stehen zwei Frauen an einer großen Herdplatte und backen Gözleme. Die dünnen Blätterteig-Taschen werden mit Käse, Hackfleisch und /oder Kartoffeln gefüllt. Die Mitarbeiterinnen Zehra Inis und Ayse Tohun, die die Blätterteig-Taschen zubereiten, sind Expertinnen und lassen sich durch die interessierten Blicke der Kunden nicht aus der Ruhe bringen.

Die großen Schriftzüge im Laden sind allesamt auf Türkisch geschrieben. „Ja, aber wir werden die Schriftzüge auch auf Deutsch anbringen lassen. Wir sind dazu nur noch nicht gekommen“, lässt Sinasi­ Mükerem Aybayan mitteilen. Auch in den Läden in Dortmund und Essen wende man sich zweisprachig an die Kunden.

30 Mitarbeiter beschäftigt

Im „Nur Pastanesi“ sind 30 Mitarbeiter beschäftigt, der Betrieb - so sieht die Planung aus – hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Montags bis donnerstags hat der Gastro-Betrieb von 8 bis Mitternacht geöffnet, freitags, samstags und sonntags bis 2 Uhr nachts.