Tote Bretter bekommen bei Hagener Gründern zweite Chance

Wehringhausen. Alex Henning und Björn Empting aus Wehringhausen stellen für ihren Shop „Was’n Brett“ Schmuck und Brettspiele aus recycelten Skateboards her.

Während alte und ausgediente Skateboards häufig ein einsames Dasein in der hintersten Zimmerecke fristen oder direkt in der Restmülltonne landen, setzen Alex Henning und Björn Empting darauf, den toten Brettern eine zweite Chance zu geben.

„Wir fertigen stattdessen in unserer Werkstatt Werkstücke und Schmuck aus den recycelten Boards“, erklärt Alex Henning. „Das Besondere dabei: Wir produzieren absolut plastikfrei. Um Bestellungen abzupolstern stellen wir beispielsweise selbst Sägespäne aus lokalem Totholz her“, erklären die Gründer des neuen Shops „Was’n Brett“. Jedes Stück ist ein Unikat. Und die Hagener Gründer haben noch große Pläne. Ein Einblick in ihre Werkstatt.

Eigene Werkstatt eingerichtet

Alex Henning und Björn Empting (re.) stellen für ihren Online-Shop "wasn Brett“ unter anderem Schlüsselanhänger aus alten Skateboards her. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Alex Henning skatet selbst seit mehr als zwölf Jahren. „Ich hatte immer Spaß an dem Sport und am Werkeln, damals aber nur eingeschränkte finanzielle Mittel“, sagt der 26-Jährige und grinst. Also mussten alte Skateboards herhalten. Der allererste Schlüsselanhänger ging an seinen Kumpel Björn.

„Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Wir sind beide begeisterte Handwerker in der Freizeit“, sagt Björn Empting, der die nachhaltige Idee sofort unterstützen wollte. In Wehringhausen auf einem Dachboden richteten sich die beiden Hagener dann eine kleine Werkstatt ein. Dort stellen sie nun Ketten, Schlüsselanhänger oder Ringe her.

„Wir könnten uns aber auch vorstellen, die Produktpalette auszuweiten. beispielsweise auf Möbel aus recycelten Skateboards oder Brettspiele oder so was verrücktes wie Salatbesteck und Sonnenbrillen“, denkt Alex Henning die Idee weiter. Dabei stehe immer der Qualitätsanspruch im Vordergrund: „Wir wollen gute Sachen machen, deswegen dauert die Planung immer etwas länger“, sagen beide Hagener unisono. Ein erstes Backgammon-Spiel haben sie schon fertiggestellt. Damit wollen sie ins Weihnachtsgeschäft einsteigen.

Die Skateboards für ihre Produkte bekommen sie entweder von den Kunden selbst – „einige hängen so an ihren ersten Boards, dass sie daraus den Schmuck fertigen lassen wollen“ – oder sie arbeiten mit dem Hagener Philipp Brenscheidt von „Egal Skateboards“ zusammen. Die Holzreste, die dort bei der Produktion übrig bleiben, bleiben somit in Hagen und werden weiterverarbeitet.

Nachhaltigkeit steht im Vordergrund

In einer eigenen Werkstatt in Wehringhausen entstehen alle Stücke in Handarbeit. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Von den Decks – sie bestehen aus sieben zusammengepressten Lagen Holz – muss zunächst in der kleinen Werkstatt das Grip-Tape abgeschliffen werden. Es gibt den Skateboardern Halt auf den Brettern.

Alex Henning und Björn Empting entfernen dann Dreck, Schmutz und Klebereste, schneiden das Brett mit der Tischkreissäge zurecht und leimen die entsprechenden Teile wieder übereinander. „Reststücke bewahren wir auf und verwenden sie für die nächste Produktion“, betont Björn Empting den Nachhaltigkeitsgedanken.

Die Ketten bestehen aus veganem Lederersatz – gewachster Baumwolle – die Ösen stammen aus einem Tante-Emma-Laden. „Wir wollen alles so lokal wie möglich halten“, sagt Alex Henning. Auch die Fotos für ihren Onlineshop knipsen die Hagener selbst in ihrer Werkstatt. Aktuell verkaufen sie noch hauptsächlich an Freunde und Bekannte. Bald wollen sie aber auch auf den lokalen Einzelhandel zugehen. „Das wäre schon ein Traum, unsere eigenen Produkte hier in Hagen im Laden zu sehen.“ Auch wenn diese Leidenschaft für beide immer ein Hobby bleiben wird: „Wir bekommen beim Werkeln den Kopf frei, für uns ist das Entspannung.“