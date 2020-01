Tinder-Paar aus Hagen fährt für Silvester-Hochzeit nach Hamm

Erst vor sechs Monaten lernten sie sich kennen. Jetzt haben die Hagener Yvonne Tietze und Michael Lindberg Nägel mit Köpfen gemacht und geheiratet. Allerdings in Hamm und nicht in Hagen. Nicht etwa, weil sie dort Verbindungen hin hätten. Sondern weil sie unbedingt an Silvester heiraten wollten.

Draußen knallten die Raketen und Böller, drinnen die Sektkorken – aber noch vor Mitternacht: Grund zum Anstoßen hatten Yvonne Tietze und Michael Lindberg an Silvester schon gut fünf Stunden vor Mitternacht. Denn die beiden Hagener waren das letzte Brautpaar, das sich im Jahr 2019 in der Stadt Hamm hat trauen lassen.

Warum ausgerechnet an Silvester? „Ich liebe Feuerwerk. So haben wir jetzt jedes Jahr am Hochzeitstag eins“, sagte die 38-jährige Braut mit einem Lächeln. In Hagen wäre dieser Wunsch allerdings nicht erfüllt worden, beim dortigen Standesamt ist das Heiraten am 31. Dezember nicht möglich. Das stimmt, denn die Hagener Verwaltung, samt Standesamt, ist zwischen den Jahren geschlossen.

Also kamen Tietze und Lindberg am frühen Dienstagabend mitsamt rund zehn Familienmitgliedern und Freunden aus Hagen nach Hamm und ließen sich im dortigen Haus Vorschulze trauen.

Kennengelernt über die Dating-App „Tinder“

Denn: „Hamm war von Hagen aus das nächste Standesamt, an dem wir an Silvester heiraten konnten“, erklärte Yvonne Tietze, die den Namen ihres Mannes annahm und nun ebenfalls Lindberg heißt.

Viel gesehen von der Lippestadt haben die beiden nicht, schließlich ging es nach der sehr emotionalen Trauung und dem Anstoßen mit Sekt zurück nach Hagen zu einer Silvesterparty, wo sie sich einen privaten Bereich gemietet hatten.

Infobox Neun Paare in Hamm Insgesamt heirateten am Silvestertag neun Paare an verschiedenen Orten in Hamm. Das Hagener Standesamt war vom 23. Dezember bis zum 31. Dezember 2019 geschlossen. Seit dem 2. Januar stehen die Standesbeamten den Bürgern wieder zur Verfügung. Da ab diesem Tag mit längeren Wartezeiten zu rechnen war, empfahl das Hagener Standesamt, sich ab dieser Woche wieder zu melden, um beispielsweise Eheschließungen anzumelden. Das Standesamt befindet sich in der Rathausstraße 11 in Hagen.

Viel Zeit lässt sich das Paar aber auch fernab von Hamm nicht. „Wir haben uns vor sechs Monaten kennengelernt, bei Tinder“, verriet die Braut. Tinder ist eine mobile Dating-App, die das Kennenlernen von Menschen in einem bestimmten Suchgebiet erleichtern soll.

Die pure Lebensfreude liebt Michael an seiner Yvonne

Warum sie es so eilig hatten mit dem Heiraten? „Wir sind in einem Alter, in dem wir wissen, was wir wollen." Was sie am 49-jährigen Michael so toll findet? „Ich habe mich in seinen Humor verliebt, er ist bodenständig und ein Familienmensch." Und was Michael an Yvonne reizt? „Ihre Lebensfreude und Offenherzigkeit, und sie ist liebevoll und zudem sehr heiß", meinte der Bräutigam mit einem Lächeln. Zusammen hat die Patchworkfamilie vier Kinder. Nicht nur für Familie Lindberg war die Trauung schön, auch für Standesbeamtin Christina Krischer. „Solche besonderen Tage suchen sich oft auch besondere Paare aus. Es ist interessant, diese kennenzulernen", sagte sie, die Paare seit zwölf Jahren nach dem „Ja-Wort" fragt.