Thieser steigt in den Boxring: Das rote Pferd schlägt zurück

Seinen letzten K. o. musste Dietmar Thieser vor ziemlich genau 20 Jahrzehnten einstecken, als Wilfried Horn statt seiner von den Hagenern zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Volmestadt gewählt wurde. Aber diesen persönlichen Niederschlag hat der ebenso beliebte wie beleibte Politiker aus dem Hagener Westen längst weggesteckt. „Das war damals nicht mehr als ein blaues Augen“, betont der amtierende Hasper Bezirksfürst vom Ennepe-Strand bei einer eigens im Dezember einberufenen Pressekonferenz auf heimischen Terrain.

Zu der hatte nicht er, sondern der Boxverband WBO (World Boxing Organisation) in die Hasper Rundturnhalle eingeladen. Hier (und nicht etwa im New Yorker Madison Square Garden) soll der aktuelle WBO-Schwergewichtschampion Anthony Joshua (1,98 Meter, 23 Siege, 21 durch K. o.) seinen Titel Mitte Januar verteidigen.

Ein Hasper Schwergewicht im Fokus

Im Rahmenprogramm des WM-Fights im Ring des BSC Haspe rückt wiederum ein echtes Hasper Schwergewicht in den Fokus. Im ewig jungen Duell tritt der Sozialdemokrat Dietmar Thieser (rote Ecke) an gegen seinen einstigen Kontrahenten Wilfried Horn (CDU/schwarze Ecke).

Und zumindest das Verbalscharmützel vor dem Kampf hat der Mann mit der roten Krawatte (Kampfname: The Eversbusch-Hunter) bereits für sich entschieden: „Ab morgen kriegt der Horn was auf die Fresse“, posaunt der sympathische Sozi, der zu den Klängen von „Da hat das rote Pferd...“ in den Saal einziehen will, ganz im Sinne seiner ehemaligen Parteivorsitzenden Andrea Nahles: „Von diesem Wilfried lass ich mich nicht noch einmal ins ,Box-Horn’ jagen.“

Erlmann eröffnet Café Elodea am Hengsteysee

Martin Erlmann CDU-Ratsherr kämpft seit Jahren für ein Café Elodea am Hengsteysee. Foto: Michael Koch

Martin Erlmann hat nicht aufgegeben. Der Ur-Boeler und Ex-Polizist im Unruhestand hat sich von den Schnarchnasen in der Hagener Bauverwaltung nicht einlullen lassen und kurzerhand selbst das Café „Elodea“ neben dem Hengstey-Freibad errichtet, das ihm die Verwaltungs-Athleten seit Jahren ausreden wollen, weil irgendwelche Seeparks und Groß-Visionen rund um Landesgartenschauen in ferner Zukunft Vorfahrt hätten.

Verwaltung, Politik und Bürgerschaft sind ganz verdutzt, dass nach 300 Jahren der Planung und Projektierung am Hengsteysee einfach so ein pensionierter Schutzmann daher kommt, Kaffeekännchen und selbstgebackenen Kuchen serviert und Fußgängern und Radlern auf niedrigschwellige Art und Weise und ohne die übliche Hagener Laberei ein nettes Angebot macht.

Baudezernent und Oberbürgermeister sind entsetzt

Baudezernent Henning Keune wütet in seinem Rathaus-Turm: „Wo kommen wir denn da hin, wenn in Hagen jetzt einfach Lösungen angeboten werden, die zu den einfachen Wünschen der Bürger passen?“ Und auch Oberbürgermeister Erik O. Schulz fällt aus allen Wolken: „Aber der Hengsteysee und sein Ufer gehören doch zu den wenigen Punkten, von denen ich behaupten kann, ich würde etwas bewegen.“

Als die Schwarzseher aus dem Rathaus verkleidet als Ruhrtal-Radweg-Touristen ein Probestück Kuchen in Erlmanns Café essen kommen, erkennt der langjährige CDU-Ratsherr die Kostümierten sofort und wirft einige der grünen Elodea-Halme (Wasserpest) mit in den Teig des Kuchens, den Keune und Schulz später bestellen. Sie haben brav aufgegessen, wie es heißt. Hagens erste Verwaltungs-Riege schluckt eben alles, was man ihnen auftischt.

Landwirte läuten das Ende der Rad-Debatte ein

Neue Treckerzonen in Hagen - dafür sprechen sich auch die Landwirte aus. Foto: Michael Kleinrensing

Eine Demo gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung war zwar im Oktober der offizielle Grund, warum 220 Landwirte auf ihren Traktoren durch Hagen rollten – aber das ist nur die halbe Wahrheit.

Denn irgendein schlauer Mensch in der Verwaltung hat ausgerechnet, dass damit mehr Trecker- als Radfahrer in Hagen unterwegs sind. Damit hat die Schein-Diskussion über Radwege und Radfreundlichkeit in Hagen endlich mal ein Ende. Der Mitarbeiter aus dem Planungsamt, der nicht genannt werden möchte, sagt: „In Hagen gibt es 20 Fahrradfahrer, die so laut sind, dass die halbe Stadt denkt, es würde ein Radwege-Problem geben. Dabei brauchen wir keine Radwege, sondern Trecker-Zonen.“

Der Umweltdezerfendt

Und die werden prompt eingerichtet. Traktoren, die letztlich sogar umweltfreundlicher als der Bau eines E-Autos sind, dürfen zu allen Uhrzeiten frei durch die Fußgängerzone fahren. Da die meisten eh nicht schneller als mit 30 Stundenkilometern unterwegs sind, kommt auch gar nicht erst diese unsägliche Diskussion mit dem Umweltzonen auf.

Umweltdezernent Thomas Huyeng tut direkt, was er am besten kann: auf fahrende Züge aufspringen. In diesem Fall auf Traktoren. Er kauft sich einen „Fendt“ und nennt sich, lustig wie er ist, ab sofort „Dezerfendt“.

Harter Rapper, weicher Kern: Nuhsan mutiert zum Schlagerstar

Diese goldene Kette symbolisiert die Freundschaft zwischen Schlagerstar Nuhsan C. und seinem Kollegen Kollegah. Foto: Alex TalasH

Im Herbst 2019 wird es offiziell: Gangster-Rapper Nuhsan C., der unter dem Tarnnamen Jigzaw Karriere zunächst als Böser Junge machen wollte, zeigt nun seine softe Seite. Der beliebte Barde mit der zarten Stimme feiert sein Comeback als Schlagersänger.

Seine Debüt-Single „Junge, komm’ bald wieder“, die er zusammen mit seinem treuen Freund und warmherzigen Produzenten Kollegah („Ein liebevoller Schmusebär, der immer an meiner Seite stehen wird“) eingespielt hat, stürmt schon nach wenigen Stunden die Spitze der Deutschen Charts.

Tanztee im Seniorenzentrum

Ausgekoppelt aus seinem ersten Album „Heimweh“ hat der Hagener, der seinen Wohnsitz bedauerlicherweise in die Türkei verlegen musste, beim Abschied am Flughafen in Düsseldorf von seinem Partner eine goldene Kette erhalten: „So unzertrennlich, wie diese Glieder der Ewigkeit miteinander verwoben sind, so unzertrennlich soll auch unsere Freundschaft sein“, flüsterte Kollegah dem Hagener Sänger zum Abschied ins Ohr und versprach, schon bald einen neuen Song mit dem Titel „Sag beim Abschied leise servus“ herauszubringen.

Längst vergessen scheinen da die rauen Zeiten, in denen Nuhsan C. mit einer Machete durch das wilde Wehringhausen stürmte und sich dann über Wochen hinweg vor den Fahndern der Hagener Polizei versteckt hielt. „Ich bin ein neuer Mensch“, postet Nuhsan Bilder aus Istanbul bei Instagram. Die zeigen ihn mit Kette und einem Schifferklavier um den Hals in einem Seniorenzentrum.

Beim Tanztee spielt Nuhsan, der fortan nur noch unter seinem neuen Künstlernamen „Bandy Org“ auftritt, dann auch erstmals seine allerneueste und bislang unveröffentlichte Komposition – die türkische Version von „Amoi seg’ ma uns wieder“.

Für Mode-Label auf Werbetour

Ein Prosit auf die Werbetour (von links): Bürgermeister Hans-Dieter Fischer, Horst Janson, Heinz-Dieter Kohaupt, Christine Neubauer, und Oberbürgermeister Erik O. Schulz. Foto: Mike Fiebig

Darauf einen Dujardin? Nein, ein Gläschen Sekt. Wenn Horst Janson (wer kennt den ewigen Jüngling aus der TV-Serie „Der Bastian“ nicht mehr?) und Christine Neubauer (das einst brünette Vollweib ist zur Brünetten mit Kleidergröße 38 mutiert) nach Hagen kommen, muss das schon einen triftigen Grund haben. Natürlich, zum einen trugen sich die Stars von damals im Rahmen des Kurzfilmfestivals ins Goldene Buch der Stadt Hagen ein, und zum anderen waren sie für ihr Mode-Label „Black & White“ auf Werbetour.

„Wer eine Abneigung gegen Knallbuntes hat, wird bei uns fündig“, versprachen der in Schwarz gekleidete Janson und Neubauer, die eine Schwarz-Weiß-Kombination trug. Ob der Trend bei Kunden ankommt? Nun ja, Christine Neubauer trug in Hagen eine Sonnenbrille. Aufgrund verweinter Augen oder Lachfältchen? Wer weiß das schon.

Gescheiterter Künstler tankt Energie im Wellness-Kloster

Als Künstler gescheitert: Udo Krollmann. Foto: Michael Kleinrensing

Bevor Groß-Investor Udo Krollmann die halbe Stadt aufgekauft hat und sogar versucht haben soll (allerdings nur bedingt erfolgreich), sich als Künstler einen Namen zu machen, wandelte er auf anderen Spuren. Krollmann ging ins Kloster – ins Wellness-Kloster Arenberg in der Pfalz – wo er nicht nur noch schöner und altersloser werden, sondern auch innere Ruhe und Gelassenheit finden wollte.

„Aber in mir brennt noch immer so viel Feuer, ich hab’ ständig neue Ideen und kann kaum ruhig sitzen, da hat mich das ruhige Klosterleben verrückt gemacht“, sagt der stets umtriebige Krollmann. Also ist er ins aufregende Immobilien-Business zurückgekehrt. „Ja, denn als Künstler bin ich kläglich gescheitert. Dabei wäre ich doch nur zugern in die Fußstapfen des Künstlers Horst Becking getreten. Aber besser nicht . . .“ Was der Unternehmer für die kommenden Monate plant? „Viel verrate ich nicht. Aber vielleicht baue ich ja einen Wellness-Tempel nach meinem Geschmack.“

Geheime Zitate aus dem Chatverlauf

Beim Geheimchat mit René Röspel erwischt: Katrin Helling-Plahr. Foto: Archiv Plahr

Erwischt! Hagens FDP-Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr schreibt sich in einer Sitzungspause mit ihrem Hagener SPD-Pendant René Röspel. Unsere Zeitung kennt den Chat-Verlauf, aus dem wir hier zitieren.

Katrin: „René, noch wach?“

René: „Ja, meine Sitzung ist grottenlangweilig. Aber in den letzten 20 Jahren hat keiner gemerkt, wenn ich während der Debatte gepennt habe, also ist das jetzt auch egal.“

Katrin: „Stark. Ich habe mir neulich so eine Brille gekauft, auf die Bilder von meinen Augen geklebt sind. So sehe ich wach aus, kann im Plenarsaal aber trotzdem schlafen. Total praktisch. Habe nur Angst, dass das mal auffällt.“

René: „Brauchst du nicht zu haben. Uns kontrolliert doch eh niemand. In Hagen ist es den Leuten wurstegal, was wir hier so machen. Oder hat dich schon mal irgendjemand gefragt, wie du so abstimmst oder wofür du dich so einsetzt.“

Katrin: „Nö.“

René: „Siehste. Einfach durchziehen die Rumsitzerei und abends immer lecker Berliner Kindl trinken. Nur vor Wahlkämpfen musst du ein bisschen reinhauen und was von Familiengerechtigkeit und fairen Bedingungen für alle erzählen. Gähn.“

Katrin: „René?“

René: „Ja“

Katrin: „Ich mag kein Berliner Kindl . . .“