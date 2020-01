Theater Hagen kämpft mit mangelnder Wirtschaftlichkeit

Mut, Elan und ein ambitioniertes Bühnenprogramm – das bescheinigte der deutsche Bühnenverein dem Hagener Theater im vergangenen Jahr mit einer Auszeichnung für die „beste Theaterarbeit abseits der Zentren“. Beim Neujahrsempfang des Theaterfördervereins am Sonntagvormittag im Lutz-Theater zeigten sich die Verantwortlichen deshalb künstlerisch mit dem Jahr 2019 durchaus zufrieden. Weiterhin hat das Theater jedoch mit mangelnder Wirtschaftlichkeit und geringen Besucherzahlen zu kämpfen.

Ein Grund für den finanziellen Misserfolg sieht Theaterintendant Francis Hüsers im schwindenden Stammpublikum aufgrund des demografischen Wandels. Neu nach Hagen zugezogene Menschen würden das Theater in der Regel nicht besuchen. So sei es weiter auf Unterstützung der Kommune und des Landes angewiesen, betonte Hüsers. Diese sei bis 2022 gesichert.

Hüsers will Kurs fortsetzen

Dank dieser Unterstützung konnte das Theater 2019 überregional Aufmerksamkeit erregen und Gäste aus der Umgebung gewinnen. Oberbürgermeister Erik O. Schulz zeigte sich stolz auf diese Entwicklung, suchte aber auch Möglichkeiten, wieder mehr Hagener für das Theater zu begeistern. Beim letztjährigen Bühnenball im Theater sei das etwa gelungen.

Für höhere Besucherzahlen möchte Francis Hüsers seinen programmatischen Kurs fortsetzen und speziell junge Hagener erreichen: In 2020 gibt es deshalb beliebte Titel wie „Schwanensee“ zu sehen. Die Strategie scheint erste Früchte zu tragen: Zur Premiere von „Ein Sommernachtstraum“ kamen zahlreiche junge Menschen ins Stadttheater.

Dennoch wirft der Versuch, mehr Hagener für das Theater zu gewinnen, einen Konflikt auf. So sieht der stellvertretende Vorsitzende des Theaterfördervereins, Michael König, es als Aufgabe des Theaters an, „existenzielle Fragen aufzuwerfen und intellektuell herauszufordern“. Gleichzeitig wollen alle Verantwortlichen mehr Hagener erreichen – dazu scheint es notwendig, auch Menschen abseits des Bildungsbürgertums anzusprechen.

Ort des gemeinsamen Erlebens

So würde das Theater zu dem Ort der Begegnung und des Austausches, den Baritonsänger Kenneth Mattice sich wünscht. Er wurde beim Neujahrsempfang mit dem Förderpreis 2020 für besondere künstlerische Verdienste ausgezeichnet und ist überzeugt: „Theater darf nicht nur im Fernsehen stattfinden. Wir brauchen das Theater als einen Ort des gemeinsamen Erlebens von Kultur.“

Wie dieses Erleben aussehen kann, zeigte der Amerikaner beim Neujahrsempfang mit vom Klavier begleiteten Gesangseinlagen. Für „Vielseitigkeit, Lebendigkeit und Spielfreude“ ist der Sänger ausgezeichnet worden. All das demonstrierte er in seinem Auftritt: Zu Irving Berlins schwungvollem und locker-leichtem „cheek to cheek“ präsentiert er sich mit breitem Grinsen und ausgebreiteten Armen auf der Bühne, während Mattice bei einer Arie aus „Billy Budd“ mit zu Tode betrübtem Blick im Scheinwerferlicht steht.

Infobox Mehr als 500 Mitglieder Der Förderverein des Hagener Theaters zählt mehr als 500 Mitglieder. Vorsitzender des Vereins ist Dr. Peter Born. Dieser lässt sein Amt momentan krankheitsbedingt ruhen. Die Mitglieder des Fördervereins unterstützen die Theaterarbeit ideell und finanziell.

Ein großer Traum von Mattice sei es, eben jene Oper „Billy Budd“ eines Tages im Hagener Theater aufzuführen. Als er bei seinem letzten Song das Publikum zum Mitsingen auffordert, schafft er eine schöne Symbolik für das, was für die Umsetzung solcher Projekte und den Erhalt und die Weiterentwicklung des Theaters insgesamt essenziell ist: Gemeinschaft – aus dem Förderverein, den Kulturinteressierten der Stadt, aber auch der Gesamtheit aller Hagener, damit das Theater einen Platz in der Mitte der Gesellschaft einnimmt.